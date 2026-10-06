GIORNATA MONDIALE DELLA VISTA: L’8 OTTOBRE SCREENING GRATUITI AD AVIGLIANO E MATERA

Presentate a Potenza le iniziative promosse in Basilicata da IAPB Italia e UICI. Prevenzione, diagnosi precoce e riabilitazione visiva al centro dell’incontro: «Investire nella salute degli occhi significa tutelare autonomia e qualità della vita».

Screening gratuiti ad Avigliano e Matera e un richiamo alla responsabilità condivisa di cittadini, operatori sanitari e istituzioni nella tutela della salute degli occhi.

Sono state presentate questa mattina, nella Sala A del Palazzo del Consiglio Regionale della Basilicata a Potenza, le iniziative organizzate in regione in occasione della Giornata Mondiale della Vista, che si celebra giovedì 8 ottobre.

L’appuntamento annuale è promosso in Italia dalla Fondazione IAPB Italia ETS – Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e, sin dal 2002, richiama nel nostro Paese l’attenzione della popolazione, delle istituzioni, dei medici e della società civile sulla necessità di riconoscere alla tutela della salute visiva l’importanza che merita.

In Basilicata la campagna è promossa dalla Fondazione IAPB Italia ETS e dal Consiglio Regionale della Basilicata dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS, insieme alle Sezioni territoriali UICI di Potenza e Matera.

La conferenza stampa ha ottenuto il patrocinio gratuito del Consiglio Regionale della Basilicata e di ANCI Basilicata, con il coinvolgimento dell’Ordine delle Professioni Sanitarie TSRM e PSTRP di Potenza e Matera e dell’AIOrAO – Associazione Italiana Ortottisti Assistenti in Oftalmologia.

L’8 ottobre screening gratuiti ad Avigliano e Matera

In occasione della Giornata Mondiale della Vista, giovedì 8 ottobre saranno effettuati screening gratuiti della vista in due centri della Basilicata:

ad Avigliano, in Piazza Gianturco – PER CONTATTI: 0971.21866

– PER CONTATTI: 0971.21866 a Matera, presso la Parrocchia di San Giuseppe Artigiano, in via degli Aragonesi n. 11 – PER CONTATTI: 0835.333642

Le attività saranno curate dalle due Sezioni territoriali dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Potenza e Matera.

L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini sull’importanza dei controlli periodici e della diagnosi precoce, che può consentire di individuare patologie oculari prima che possano compromettere in maniera significativa la funzione visiva.

La salute visiva, una sfida di sanità pubblica

La salute visiva rappresenta oggi una delle principali sfide di sanità pubblica a livello mondiale. Secondo i dati richiamati da IAPB Italia, sulla base delle stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre 2,2 miliardi di persone convivono con una riduzione della vista o con cecità.

La vista, tuttavia, non è soltanto una questione di numeri. È una risorsa essenziale che accompagna ogni fase della vita e condiziona l’apprendimento, la produttività, l’autonomia personale, la partecipazione sociale e la qualità della vita.

L’Italia è uno dei Paesi più longevi al mondo e si trova oggi ad affrontare una crescita costante delle patologie oculari cronico-degenerative legate all’invecchiamento, come glaucoma, degenerazione maculare legata all’età e retinopatia diabetica, di cui si stima siano affette in Italia oltre 3 milioni di persone.

A questo si aggiunge il rapido incremento della miopia nelle giovani generazioni: nel 2050 si stima che bambini e adolescenti miopi raggiungano circa il 40 per cento, pari a 740 milioni.

Prevenzione, cura e riabilitazione visiva

La prevenzione ha quindi un ruolo determinante e richiede un impegno costante lungo tre direttrici fondamentali: prevenzione, cura e riabilitazione visiva.

Il primo bastione è la prevenzione che costituisce l’investimento più efficace in sanità pubblica.

La prevenzione primaria si attua attraverso corretti stili di vita, screening territoriali e informazione capillare ai cittadini.

La prevenzione secondaria la si attua con una diagnosi precoce mediante visite oculistiche periodiche che consentano di intercettare le patologie prima che causino danni irreversibili al campo visivo o all’acutezza visiva e un sistema sanitario moderno ed efficiente deve garantire percorsi di accesso facilitati e controlli gratuiti sul territorio, riducendo le liste di attesa e intercettando tempestivamente il bisogno di cura.

Quando la prevenzione e le terapie medico-chirurgiche non consentono il completo ripristino della funzione visiva, entra in gioco la riabilitazione visiva; troppo spesso considerata una fase secondaria, la riabilitazione è in realtà un atto medico-sanitario e multidisciplinare essenziale.

In regioni come la Basilicata, la distribuzione geografica e la presenza di centri interni rendono ancora più impellente la necessità di una rete territoriale integrata, laddove il centro di riabilitazione visiva diventa cardine per le strutture pubbliche sanitarie dedicate, garantendo un approccio multidisciplinare grazie alla presenza di personale sanitario dedicato; il lavoro congiunto tra ospedale e servizio sanitario regionale con IAPB Italia ETS potrebbero essere il vero motore per intercettare i bisogni inespressi dei pazienti.

Il messaggio fondamentale di questa Giornata Mondiale della Vista è un richiamo alla responsabilità condivisa:

Per i cittadini: non trascurare la salute dei propri occhi sottoponendosi a controlli periodici

Per gli operatori sanitari: offrire percorsi di cura che non si fermino alla terapia medica, ma integrino precocemente la riabilitazione visiva

Per le istituzioni: garantiscano le risorse necessarie per mantenere alti gli standard di prevenzione, screening e presa in carico riabilitativa dei pazienti ipovedenti.

Investire nella prevenzione e nella riabilitazione visiva significa investire nel futuro della nostra comunità, garantendo a tutti il diritto fondamentale alla salute e all’autonomia.

Per conoscere tutte le iniziative organizzate in Italia in occasione della Giornata Mondiale della Vista 2026 è possibile consultare il sito ufficiale: giornatamondialedellavista.it