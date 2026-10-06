Data Center, Chiorazzo e Vizziello (BCC): Disagi ancora in corso e nessuna risposta da Bardi

“A distanza di giorni dal blocco del Data Center regionale continuano disservizi e limitazioni nell’erogazione di servizi pubblici, a partire da quelli sanitari.

Nel frattempo, non abbiamo ricevuto alcun riscontro alla richiesta di audizione urgente del Direttore generale per l’Amministrazione Digitale Michele Busciolano e il Presidente Bardi ha evitato di rispondere nella seduta odierna del Consiglio regionale alla nostra interrogazione, pur essendo stato invitato a farlo già nei giorni scorsi”.

Lo dichiarano il Vice Presidente del Consiglio regionale Angelo Chiorazzo e il Capogruppo di Basilicata Casa Comune Giovanni Vizziello, annunciando la presentazione di una richiesta di accesso agli atti sulla vicenda.

“La stessa Regione ha ricondotto il blocco a un’anomalia dell’impianto principale di raffreddamento e al mancato avvio del sistema di backup.

Vogliamo verificare se prima del guasto fossero già state segnalate criticità relative agli impianti e ai locali che ospitano il Data Center, se fossero stati richiesti interventi e quale seguito sia stato dato oppure se chi preposto non ha inteso fare alcunché ”.

“Su questa vicenda andremo fino in fondo. I lucani hanno diritto di sapere cosa sia accaduto, se il blocco poteva essere evitato e chi ne abbia eventualmente la responsabilità.

Per questo abbiamo chiesto al Presidente Bardi di trasmetterci le comunicazioni, le segnalazioni ed eventuali atti relativi agli interventi sul Data Center, per accertare ogni eventuale responsabilità anche in relazione all’interruzione o alla grave turbativa di pubblico servizio”.