Cciaa Basilicata: dati Giornata Trasparenza 2026

La Camera di commercio della Basilicata ha celebrato la Giornata della Trasparenza 2026, “fondamentale appuntamento annuale – spiega un comunicato della Cciaa – che ha offerto un’analisi dettagliata dei risultati conseguiti nell’ambito del Programma Pluriennale 2025-2029, con un’azione sviluppata intorno a tre direttrici essenziali: informare, per garantire l’accessibilità totale a dati e documenti e per favorire una cittadinanza attiva e consapevole; migliorare, sottoponendo l’azione amministrativa a misurazione costante per innalzare la qualità dei servizi secondo i principi dell’Open Government;prevenire, per diffondere una solida cultura dell’integrità a presidio della legalità e della correttezza nei processi decisionali”.

L’analisi presentata – prosegue la Cciaa Basilicata – ha delineato l’evoluzione del tessuto produttivo lucano, che al 30 giugno 2026 registrava in Basilicata 57.163 imprese, evidenziando una flessione rispetto al 2019.

Nonostante il calo delle aziende (e quindi degli introiti per l’Ente camerale), l’azione continua e strategica esercitata dalla Cciaa come sostegno diretto alle Pmi e alla progettazione europea ha prodotto, nel periodo 2019-2025, la restituzione all’economia locale di oltre 1,7 milioni di euro sotto forma di voucher a fondo perduto.

Nello specifico: voucher Digitali I4.0: € 1.245.109,90 erogati a beneficio di 162 PMI; Formazione e Lavoro: € 199.976,53 (per 110 PMI); Internazionalizzazione: € 184.010 (46 PMI); Turismo e Territorio: € 88.881 (18 PMI). Per l’esercizio 2026, le risorse destinate ai bandi promozionali sono aumentate a 310.000 euro con novità come l’introduzione del Bando Videoallarme Antirapina (dotazione € 50.000) e del Bando dedicato alla Competitività delle imprese e all’accesso alla finanza (dotazione € 30.000, linea in via di definizione).

Sul fronte internazionale, inoltre, la Camera gestisce direttamente oltre 600.000 euro di grant comunitari in collaborazione con una rete di oltre 25 partner in tutta Europa, promuovendo progetti strategici su competenze digitali, economia circolare, manifattura 3D e turismo sostenibile.

L’Ente ha evidenziato importanti performance dell’Albo Nazionale Gestori ambientali e del servizio di risoluzione alternativo delle controversie e gestione delle crisi da sovraindebitamento, mostrando eccellenza anche sul piano gestionale e contabile: il grado di assolvimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale ha raggiunto il 99,8%; i tempi medi di lavorazione delle pratiche evase dal Registro delle Imprese sono scesi da 10,3 giorni (2019) ad appena 3,8 giorni (giugno 2026). Inoltre, il 99,24% dei Comuni lucani (130 enti locali) aderisce alla piattaforma telematico-amministrativa Impresainungiorno.

Riguardo la sostenibilità economico-finanziaria, infine, gli indicatori collocano la Camera lucana ampiamente sopra la media nazionale: nel 2025 l’Indice di struttura primaria (capacità di coprire gli investimenti a lungo termine con patrimonio proprio) si è attestato al 300,60% (contro il 144,02% medio nazionale), mentre l’Indice di liquidità a breve termine ha raggiunto il 482,05% (rispetto al 247,98% nazionale).

L’azione strategica dell’Ente proseguirà lungo i tre ambiti di intervento 2025-2029 definiti dagli Organi di Governo: efficienza organizzativa (attraverso il potenziamento dei servizi e la standardizzazione dei processi digitali); semplificazione e tutela del mercato (con lo snellimento delle procedure e vigilanza a tutela delle imprese e dei consumatori); competitività delle imprese locali, attraverso una più stretta alleanza territoriale con le associazioni di categoria, le istituzioni e i soggetti pubblici e privati per promuovere la Twin Transition (digitale ed ecologica), l’internazionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio regionale.