Aor San Carlo e Amethyst Radioterapia Italia: al via il potenziamento della Radioterapia

La stipula dell’accordo di partenariato pubblico-privato con Amethyst Radioterapia Italia, parte di Stingray Healthcare Group e specializzata nello sviluppo e nella gestione di servizi di radioterapia oncologica, ha dato il via a un importante progetto di sviluppo che permetterà di innalzare ulteriormente gli standard assistenziali e a consolidare il ruolo dell’Aor nell’ambito delle cure oncologiche.

Prosegue il percorso di innovazione e rafforzamento dell’offerta dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo con il recente avvio dei lavori per potenziare il servizio di Radioterapia.

“Il potenziamento della Radioterapia – dichiara il Direttore Generale dell’Aor San Carlo, Giuseppe Spera – rappresenta un passaggio strategico nel percorso di crescita della nostra Azienda. Continuiamo a investire in innovazione, tecnologia e competenze con un obiettivo preciso: offrire ai pazienti cure sempre più qualificate, tempestive e vicine ai loro bisogni.

Questo progetto rafforza il ruolo dell’Azienda nella rete oncologica e contribuisce a costruire una sanità pubblica regionale sempre più moderna ed efficace”.

“L’avvio dei lavori per potenziare il servizio di Radioterapia conferma la concreta attuazione delle azioni programmate dalla Regione per potenziare e qualificare la rete oncologica di Basilicata – afferma l’Assessore regionale alla Salute e Politiche della Persona, Cosimo Latronico, evidenziando che “garantire l’accesso a tecnologie d’avanguardia all’interno delle nostre strutture pubbliche permette di innalzare il livello delle prestazioni erogate, rispondendo alla domanda di cura dei cittadini lucani e riducendo la necessità di migrazione sanitaria fuori regione”.

L’azione avviata prevede la realizzazione di un secondo bunker, il rinnovamento delle tecnologie, la riorganizzazione degli spazi e dei percorsi clinico-assistenziali e il consolidamento delle professionalità dedicate.

L’investimento consentirà di ampliare la capacità di presa in carico dei pazienti e di rendere disponibili trattamenti radioterapici tra i più avanzati utilizzati attualmente in ambito oncologico.

Tra i primi interventi in programma figura l’installazione di una TAC di ultima generazione, dotata di una tecnologia d’avanguardia per il monitoraggio e la gestione automatica della respirazione del paziente in modo da calibrare l’acquisizione delle immagini sull’effettivo ciclo respiratorio.

Si tratta di un’automazione che consente di coprire l’area di interesse più velocemente rispetto ai sistemi tradizionali e di concludere l’esame in pochissimi cicli respiratori, riducendo i tempi di apnea e aumentando il comfort del paziente.

È una soluzione particolarmente efficace per l’esame di organi soggetti a movimento costante, come cuore e torace, poiché permette di acquisire rapidamente immagini ad altissima risoluzione indispensabili per una pianificazione terapeutica rapida e accurata.

“La partnership – dichiara Ralph Hefti, CEO di Stingray Healthcare Group – segna un nuovo importante capitolo nel nostro impegno a fianco dell’Ospedale San Carlo di Potenza e della popolazione della Basilicata.

Negli ultimi quattro anni, lavorando a fianco delle équipe cliniche dell’ospedale, abbiamo sostenuto la crescita del suo servizio di radioterapia, più che triplicando il numero di cicli di trattamento effettuati. Il nuovo partenariato pubblico-privato ci consentirà di rafforzare ulteriormente il servizio di radioterapia, raddoppiando la capacità di trattamento, introducendo due acceleratori lineari di nuova generazione e modernizzando il reparto.

Crediamo fortemente che ogni paziente debba avere accesso a cure oncologiche di livello qualitativamente elevato vicino a casa propria, attraverso tecnologie avanzate, competenze cliniche e investimenti a lungo termine a supporto del sistema sanitario”.

“Coniugare innovazione tecnologica, organizzazione e qualità clinica – dichiara il dottor Giuseppe Giovinazzo, responsabile della Radioterapia dell’ospedale San Carlo di Potenza – significa creare un centro capace di rispondere alle esigenze dei pazienti con standard elevati e una visione orientata al futuro.

Poter contare su tecnologie e competenze di eccellenza vicino a casa significa offrire ai pazienti una scelta in più che valorizza il sistema sanitario regionale e ne rafforza l’attrattività, anche verso i pazienti delle aree limitrofe”.

Grazie alle nuove tecnologie sarà possibile affrontare casi di elevata complessità, offrire prestazioni altamente specialistiche capaci di garantire trattamenti sempre più precisi, cure mirate e maggiore protezione dei tessuti sani.

L’introduzione di apparecchiature di ultima generazione e di nuovi modelli organizzativi consentirà di migliorare l’efficienza del servizio, ampliare la tipologia dei trattamenti e ridurre i tempi dei percorsi terapeutici nei casi in cui le condizioni cliniche lo consentano.

È previsto anche un supporto psicologico che può apportare benefici concreti per i pazienti e per le loro famiglie.