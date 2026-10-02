Sanità nel Senisese-Pollino, il Coordinamento BCC Valle del Sinni incalza Ciminelli: “Ora servono risposte e atti pubblici”

Il dottor Giuseppe Ciminelli dedica molte parole alle “passerelle”, ai “politicanti”, agli “incontri da bar” e ai presunti “non addetti ai lavori”.

Rimangono, tuttavia, alcune domande poste dai cittadini alle quali non è stata ancora data una risposta puntuale.

Nessuno ha mai sostenuto che un consigliere regionale avesse il potere di “convocarlo”. Non era questa la questione.

Il punto era comprendere se, nella sua duplice veste di sindaco di San Severino Lucano e referente dell’AFT Senisese-Pollino, ritenesse opportuno partecipare a un confronto pubblico sulla sanità del territorio che amministra e nel quale esercita una funzione di coordinamento sanitario.

Non è dato conoscere il motivo della sua assenza dall’incontro di Senise. Il dottor Ciminelli richiama il proprio dovere di “stare dove serve” e comunica, invece, che intende disertare volontariamente anche le prossime iniziative che definisce “convocazioni da bar”. Ne prendiamo atto.

Quell’assemblea ha visto la partecipazione di cittadini, amministratori, medici e rappresentanti delle comunità che da mesi si impegnano per la Casa di Comunità di Senise, per l’Ospedale di Comunità di Chiaromonte, per il 118 medicalizzato e per servizi sanitari territoriali realmente funzionanti.

Quanto alla nomina a referente dell’AFT, nessuno contesta il diritto dei medici a eleggere il proprio referente.

È però legittimo chiedere che siano resi pubblici gli atti relativi alla procedura: il verbale dell’elezione, il provvedimento di nomina e la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall’AIR.

Saranno gli uffici competenti a certificare formalmente la regolarità della procedura e la corrispondenza tra quanto dichiarato e gli atti amministrativi.

Il punto principale riguarda però i servizi da assicurare ai cittadini.

Il dottor Ciminelli afferma di avere predisposto, insieme ai colleghi e dopo interlocuzioni con il direttore generale dell’ASP, dottor De Filippis, e con l’assessore regionale alla Sanità, Cosimo Latronico, un piano per garantire i servizi di base.

È possibile conoscere pubblicamente i risultati di questi incontri e il contenuto del piano annunciato?

È stato redatto un documento? Esiste un protocollo? Quali impegni sono stati assunti? Quali comuni sono interessati?

Quanti medici sono previsti? Con quali turni, quali risorse e quali tempi di attivazione?

Sarebbe importante sapere, inoltre, in che modo i risultati di queste interlocuzioni possano incidere sulle decisioni riguardanti la Casa di Comunità di Senise e, più complessivamente, sull’organizzazione sanitaria del territorio.

Rimane poi una questione politica e amministrativa fondamentale. Il sindaco Ciminelli non ha ancora spiegato ai cittadini di San Severino Lucano, il Comune che amministra, quali vantaggi concreti deriverebbero dal riconoscimento della Casa di Comunità Hub anche a Senise, oltre a quella prevista a Maratea.

La richiesta dell’Hub a Senise non nasce dalla volontà di sottrarre servizi a Maratea né di contrapporre due territori.

Senise e Maratea rispondono a esigenze geografiche, demografiche e sanitarie differenti. Il riconoscimento dell’una non deve necessariamente comportare l’esclusione dell’altra.

Quali funzioni, servizi e risorse professionali aggiuntive garantirebbe l’Hub di Senise? Quali benefici ne deriverebbero per i cittadini di San Severino Lucano e per gli altri comuni dell’area Senisese-Pollino? Qual è, su questo punto, la posizione ufficiale del sindaco?

Non si tratta di una semplice questione nominale. Occorre comprendere quali effetti concreti il riconoscimento dell’Hub anche a Senise avrebbe sull’organizzazione dei servizi, sulla presenza del personale e sulla possibilità per i cittadini di ricevere assistenza nel proprio territorio.

Secondo la disciplina contrattuale, l’adesione dei singoli professionisti ai turni dipende dalla loro disponibilità. Tale libertà deve essere pienamente rispettata.

La copertura dei servizi, però, non può dipendere soltanto dalle decisioni individuali: deve essere programmata e garantita dall’Azienda sanitaria attraverso personale, risorse e turnazioni adeguate.

Il dottor Ciminelli sostiene che il suo dovere sia “stare dove serve”. Siamo d’accordo. Proprio per questo sarebbe utile conoscere le ragioni della sua assenza mentre a Senise cittadini, medici e amministratori discutevano del futuro della sanità dell’intero territorio.

Attendiamo risposte puntuali sugli atti.

Coordinamento Basilicata Casa Comune Valle del Sinni