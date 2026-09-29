Satriano di Lucania, il 5 ottobre la presentazione delle attività in corso de “Il Filo di Arianna”

Prendersi cura di chi si prende cura. È questo il filo conduttore dell’incontro in programma lunedì 5 ottobre, alle ore 18.30, nella Sala del Consiglio del Comune di Satriano di Lucania, in via De Gregorio 23, dedicato alla presentazione delle attività del progetto “Il Filo di Arianna”, promosso dalla Cooperativa sociale Adan e finanziato dalla Fondazione CON IL SUD.

Il progetto è già operativo sul territorio e nasce per sostenere le famiglie che assistono persone affette da malattie neurodegenerative, come Alzheimer e Parkinson, in un contesto caratterizzato dalla necessità di rafforzare i servizi socio-assistenziali dedicati.

L’appuntamento del 5 ottobre sarà l’occasione per raccontare il percorso già avviato, illustrare le attività realizzate e presentare le prossime iniziative rivolte ai caregiver e alle persone assistite.

Uno degli interventi centrali riguarda la formazione di assistenti domiciliari, con l’obiettivo di rafforzare sul territorio una comunità di cura specializzata e offrire un supporto concreto alle famiglie.

L’assistenza professionale può infatti contribuire ad alleggerire il carico quotidiano dei caregiver, consentendo loro di dedicare maggiore attenzione anche al proprio benessere, al lavoro e alla vita personale.

Il progetto prevede inoltre laboratori rivolti alle persone con malattie neurodegenerative, attività di supporto socio-assistenziale, formazione e orientamento, oltre a iniziative ludico-ricreative e momenti di socializzazione.

Un insieme di azioni pensate per sostenere le persone assistite e, allo stesso tempo, contrastare l’isolamento e rafforzare la rete di relazioni delle famiglie.

“Il Filo di Arianna” punta così a costruire e consolidare una rete territoriale di sostegno ai caregiver, promuovendo una maggiore attenzione al tema della cura e favorendo la collaborazione tra istituzioni, terzo settore e professionisti.

Il progetto rappresenta anche un’occasione per far emergere i bisogni delle famiglie e contribuire, attraverso il confronto e la collaborazione, al miglioramento dei servizi presenti sul territorio.

Al progetto collaborano ARLAB, Associazione Alzheimer Basilicata, i Comuni di Brienza, Picerno, Tito e Satriano di Lucania, Cooperativa Sociale Ricco Dentro, azienda agricola Annamaria Distefano e Fondazione Nazionale Interesse Uomo Onlus.

L’incontro di Satriano sarà quindi un momento di condivisione del lavoro già svolto e di presentazione delle prossime tappe di un percorso che mette al centro le persone, le famiglie e il valore della cura.