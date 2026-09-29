HUB A SENISE: UNA RICHIESTA FORTE E UNITARIA. LA MOBILITAZIONE CONTINUA

Basilicata Casa Comune – Senise esprime grande soddisfazione per l’ampia partecipazione all’assemblea popolare tenutasi ieri, 28 settembre, alla presenza del Sindaco di Senise, del Vicepresidente del Consiglio Regionale Angelo Chiorazzo, dei sindaci di Calvera e di San Paolo Albanese e di numerosi rappresentanti delle istituzioni locali e delle realtà politiche e sociali del territorio.

L’attenzione con cui i cittadini hanno seguito gli interventi e la volontà manifestata di vigilare sulle decisioni future confermano quanto la questione sanitaria sia profondamente avvertita dalla popolazione.

Nel corso dell’assemblea è emersa una richiesta forte, consapevole e sempre più pressante, che attende finalmente risposte chiare e positive da parte degli organi competenti.

Sono stati illustrati i documenti acquisiti attraverso l’accesso agli atti promosso dallo stesso Vicepresidente Chiorazzo.

Da tale documentazione emerge che, in una fase dell’iter, era stata prevista la localizzazione a Senise della Casa della Comunità HUB, attraverso lo spostamento dell’originaria previsione riguardante Lagonegro.

Questa indicazione è stata successivamente modificata, senza che le amministrazioni e le popolazioni locali fossero adeguatamente informate.

Risulta particolarmente grave il silenzio mantenuto, durante questo percorso, dagli organismi politici, amministrativi e sanitari competenti: dalla Direzione Generale dell’ASP agli esponenti della Giunta Regionale.

Su una decisione così importante per il futuro sanitario di un’intera area sarebbero state necessarie trasparenza, informazione e condivisione con le istituzioni locali e con i cittadini.

Basilicata Casa Comune – Senise ribadisce con fermezza che la battaglia per il riconoscimento della Casa della Comunità HUB a Senise continuerà nelle forme e attraverso le iniziative che saranno ritenute più opportune, ampliando il coinvolgimento dei cittadini, dei comuni e delle forze politiche del territorio e ricorrendo, in assenza di risposte concrete, a forme di mobilitazione progressivamente più intense e incisive.

In questa prospettiva, nei prossimi giorni saranno promossi incontri con le altre forze politiche e con il Comitato per la sanità guidato da Carmelina Bulfaro, al fine di coordinare le iniziative e rendere l’azione comune sempre più unitaria ed efficace.

L’assemblea ha dimostrato che la comunità di Senise è presente, informata, attenta e vigile. I cittadini chiedono verità sugli atti compiuti, trasparenza sulle responsabilità e decisioni concrete che riconoscano il ruolo centrale di Senise nell’organizzazione sanitaria dell’intero territorio.

La mobilitazione non si ferma. La richiesta dell’HUB a Senise continuerà a essere sostenuta con determinazione, fino all’ottenimento di risposte definitive e positive.

Felicia Spaltro