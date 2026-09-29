Domenica di Carta 2026: all’Archivio di Stato di Potenza l’incontro dedicato all’Archivio Gavioli

In occasione della Domenica di Carta 2026, domenica 4 ottobre 2026, alle ore 10.00, l’Archivio di Stato di Potenza ospiterà l’incontro “Archivio Gavioli: una famiglia tra medicina e botanica”, promosso dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Basilicata e dall’Archivio di Stato di Potenza.

L’iniziativa sarà l’occasione per presentare al pubblico l’Archivio della famiglia Gavioli, recentemente donato all’Archivio di Stato, e per ripercorrere, attraverso le carte di famiglia, le vicende di tre generazioni protagoniste della medicina, della botanica e della vita scientifica e sociale della Basilicata tra Ottocento e Novecento.

Diplomi, corrispondenza, scritti, appunti e documenti ufficiali restituiscono un patrimonio documentario di particolare interesse, capace di offrire nuove prospettive sulla storia della medicina, della cultura scientifica e delle istituzioni sanitarie lucane.

Dopo i saluti istituzionali di Andrea Alberto Moramarco, Direttore dell’Archivio di Stato di Potenza, Raffaele Traettino, Soprintendente della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Basilicata, e Antonio Sanchirico, Consigliere dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Potenza e Direttore editoriale della rivista La Lucania Medica, interverranno Tiziana Zaccagnino, Marco Di Geronimo, Luigi Luccioni, Leonardo Rosati e Antonio Molfese. L’incontro sarà moderato da Rossella Baldelli.

A conclusione dell’iniziativa sarà possibile visitare l’esposizione documentaria dedicata all’Archivio Gavioli, con una selezione delle carte e dei documenti più significativi del fondo.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di conoscenza e valorizzazione del patrimonio archivistico della Basilicata e delle testimonianze che documentano la storia scientifica, culturale e sociale del territorio.