Bardi ricorda Berlusconi nel giorno del suo 90° compleanno: “Guardava sempre al futuro”

Nel giorno in cui Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni, il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi (Forza Italia) ne ricorda la figura, soffermandosi soprattutto sull’esperienza personale e sul modo in cui, secondo il suo racconto, l’ex presidente del Consiglio affrontava le difficoltà e guardava alle prospettive future.

“Ci sono molti aspetti della sua storia che verranno ricordati: l’esperienza politica, le imprese e i successi. Personalmente, però, porto con me soprattutto un insegnamento”, afferma Bardi. “Berlusconi non pensava che il futuro fosse già deciso. Anche nei momenti più complessi cercava una possibilità, una soluzione, una nuova direzione”.

Il governatore lucano sottolinea quindi il rapporto personale avuto con l’ex leader di Forza Italia. “Ho avuto l’opportunità di conoscerlo direttamente e ricordo una persona attenta all’ascolto, curiosa verso gli altri e interessata alle realtà territoriali. Era particolarmente concentrato sulle prospettive e su ciò che si poteva ancora realizzare”.

Nel suo intervento, Bardi riconosce inoltre il ruolo avuto da Berlusconi nella politica italiana, sostenendo che il suo lascito non dovrebbe essere legato soltanto alla celebrazione del passato.

“Berlusconi ha inciso profondamente sulla politica del nostro Paese. Credo però che il modo più autentico per ricordarlo oggi non sia limitarsi a celebrare ciò che è stato”, dichiara il presidente della Regione Basilicata.

Per Bardi, il richiamo dovrebbe piuttosto riguardare alcuni dei temi che hanno caratterizzato la proposta politica di Forza Italia: “Continuare a credere nella libertà, nell’iniziativa economica, nel lavoro, nell’Europa, nei giovani e nella possibilità per ogni persona di costruire il proprio percorso”.

Un passaggio che il governatore collega direttamente anche al futuro di Forza Italia. “Il compito del partito è preservare una storia significativa senza trasformarla in nostalgia. Le idee continuano a essere attuali quando riescono ancora a guardare avanti e a generare nuove prospettive”.

Bardi conclude il suo ricordo con un messaggio rivolto idealmente all’ex presidente del Consiglio: “Buon compleanno, Presidente”.