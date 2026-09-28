“L’OPERAZIONE DIALETTI” DI TOPOLINO MAGAZINE IN QUATTRO NUOVE REGIONI

Dopo aver attraversato quasi tutta l’Italia con l’”operazione dialetti”, il giro di Topolino alla scoperta delle lingue locali arriva alle ultime quattro regioni italiane.

Il numero 3697 – in edicola e su Panini.it a partire da mercoledì 30 settembre – sarà disponibile in Sardegna, Marche, Abruzzo e Trentino-Alto Adige in 4 versioni speciali, con la storia Topolino e l’intralcio (in)volontario, scritta da Marco Boschi per i disegni di Luca Usai, tradotta rispettivamente in sardo, anconetano, aquilano e ladino.

Al progetto è dedicata anche un’imperdibile cover realizzata da Andrea Freccero, con protagonista Pippo.

Le copie con la storia in dialetto saranno distribuite unicamente nelle edicole della zona regionale di competenza linguistica, mentre nelle altre regioni verrà distribuita la versione in italiano.

Sarà però possibile trovare tutte le versioni in fumetteria, su Panini.it, e tramite il proprio edicolante su Primaedicola.it (fino ad esaurimento scorte).

Per declinare Topolino e l’intralcio (in)volontario in sardo, anconetano, aquilano e ladino, Panini Comics si è avvalsa nuovamente della collaborazione di Riccardo Regis – Professore ordinario di Linguistica italiana dell’Università degli Studi di Torino, esperto di dialettologia italiana – che ha coordinato un team di linguisti composto da Ruth Videsott (ladino), Simone Pisano (sardo), Laura Brugè e Giuliana Giusti (anconetano) e Antonio Fruci (aquilano).

“Quando nel gennaio 2025 varammo l’”operazione dialetti” non avevamo idea di dove questo progetto ci avrebbe condotto. Il gradimento fu altissimo e inaspettato.

L’iniziativa ebbe la capacità di riaccendere i riflettori attorno al tema della salvaguardia dei nostri dialetti e delle lingue locali. Per essere “super partes” decidemmo fin dall’inizio di dare spazio almeno una volta ad ogni regione e oggi con “Topolino e l’intralcio (in)volontario” la lista è infine completa”, racconta il direttore editoriale di Topolino Alex Bertani.

Un’uscita da non perdere, che avvicina ancora una volta i lettori di tutte le età alle tradizioni linguistiche italiane attraverso il linguaggio universale del fumetto. Topolino 3697, nelle sue 5 versioni alternative, attende i lettori di tutta Italia in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 30 settembre.

Il settimanale TOPOLINO

Topolino, edito da Panini Comics, è il magazine più letto dai ragazzi tra i 5 e i 13 anni e propone ogni settimana 6 storie a fumetti inedite con una costante attenzione alla qualità per soddisfare un pubblico incredibilmente trasversale (dai 5 ai 99 anni…).

Alle grandi avventure, ben radicate nella tradizione, si affiancano storie legate all’attualità (dallo sport, alla musica, a cinema e televisione), lo studio continuo di nuovi personaggi e l’arricchimento di quelli più amati…

Insomma Topolino è in continuo fermento, sempre all’avanguardia e aggiornato, pur restando fedele a sé stesso, grazie alla collaborazione di sceneggiatori e disegnatori di alto livello, i grandi autori italiani, veri e propri maestri che abbinano il loro personalissimo e inconfondibile tratto a una rigorosa interpretazione dello stile disneyano.

Ciò vale per i disegnatori, ma anche per gli sceneggiatori, che da sempre sulle pagine di Topolino esplorano in chiave umoristica tutti i generi narrativi, dall’horror alla commedia, dal giallo alla fantascienza.