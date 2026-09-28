Consigliere Castelluccio Senise Futura : Rottamazione Quinquies, perché Senise non risulta tra i Comuni aderenti?

Come gruppo consiliare di minoranza Senise Futura, abbiamo richiesto e proposto all’Amministrazione comunale di Senise, già dal mese di febbraio 2026, l’adesione alla cosiddetta Rottamazione Quinquies, ritenendo che potesse rappresentare un’importante opportunità per tanti cittadini alle prese con situazioni debitorie nei confronti dell’Ente.

La nostra proposta è stata accolta favorevolmente dalla maggioranza e, nei mesi successivi, si è lavorato per predisporre tutti gli adempimenti necessari.

Ci sono state riunioni organizzative in Commissione consiliare, la predisposizione del regolamento attuativo e, infine, si è arrivati alla deliberazione del Consiglio comunale nel mese di luglio 2026, con l’approvazione all’unanimità del regolamento e della volontà del Consiglio comunale di Senise di aderire alla misura.

Un percorso istituzionale che, almeno sulla carta, sembrava aver trovato una condivisione unanime nell’interesse della comunità.

Proprio per questo, alla luce dell’importanza della misura, avevamo chiesto che l’iniziativa fosse portata a conoscenza di tutta la popolazione, anche attraverso una comunicazione chiara e capillare.

L’Amministrazione ha quindi provveduto a pubblicare sul sito istituzionale del Comune le modalità e i tempi per consentire ai cittadini di verificare la propria posizione e valutare l’eventuale adesione alla definizione agevolata, che avrebbe consentito, secondo le condizioni previste dalla normativa, di beneficiare dell’esclusione di sanzioni e interessi e di procedere anche mediante rateizzazione degli importi dovuti.

Poi arriva la sorpresa

Nei giorni scorsi, attraverso la stampa, è stato pubblicato un elenco degli enti della Basilicata che risultano aver aderito alla misura.

Con grande stupore abbiamo constatato che Senise non compare nell’elenco.

In un primo momento abbiamo pensato potesse trattarsi semplicemente di un errore materiale o di un mancato aggiornamento dell’elenco pubblicato dalla stampa.

Abbiamo quindi ritenuto opportuno effettuare ulteriori verifiche, anche con il supporto di professionisti, e la sorpresa è diventata ancora più amara: Senise non risulterebbe presente neppure negli elenchi ufficiali consultabili attraverso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

A questo punto una domanda è inevitabile:

che cosa è successo?

Se il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità il regolamento e la volontà di aderire alla Rottamazione Quinquies, per quale motivo il Comune di Senise non risulta negli elenchi ufficiali degli enti aderenti?

È stato completato ogni passaggio amministrativo previsto?

Sono state rispettate tutte le scadenze?

La deliberazione consiliare è stata correttamente trasmessa agli uffici e agli enti competenti?

È stata effettuata ogni comunicazione necessaria affinché l’adesione del Comune diventasse effettiva?

Sono interrogativi ai quali chiediamo che l’Amministrazione comunale risponda con chiarezza e senza ambiguità, soprattutto nei confronti dei cittadini che potrebbero aver fatto affidamento sulle informazioni pubblicate dal Comune.

Non vogliamo alimentare allarmismi e non intendiamo attribuire responsabilità prima di conoscere con precisione i fatti. Tuttavia, quando si parla di provvedimenti che possono incidere concretamente sulle condizioni economiche dei cittadini, ogni passaggio amministrativo deve essere seguito con la massima attenzione.

Il rischio, infatti, sarebbe quello di aver approvato un atto importante in Consiglio comunale e di averne successivamente compromesso l’effettiva applicazione per un eventuale errore, omissione o mancato adempimento.

Se così fosse, sarebbe particolarmente grave.

Per questo, come Senise Futura, chiediamo all’Amministrazione comunale di rendere pubblici tutti gli atti e gli adempimenti effettuati successivamente alla deliberazione consiliare di luglio e di spiegare alla cittadinanza per quale motivo Senise non risulta negli elenchi ufficiali degli enti aderenti.

I cittadini hanno diritto a sapere se la Rottamazione Quinquies per il Comune di Senise è effettivamente operativa oppure no.

Dopo mesi di lavoro, riunioni, discussioni in Commissione e un voto unanime del Consiglio comunale, non possiamo fermarci alla pubblicazione di un regolamento: occorre verificare che tutti gli adempimenti siano stati effettivamente completati e che la misura sia concretamente fruibile dai cittadini.

Su questo punto continueremo a chiedere chiarezza e trasparenza.

Amedeo Castelluccio

Gruppo consiliare Senise Futura