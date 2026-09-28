A Matera il 3 ottobre la proiezione di “Velvet Wind – Il ritorno dell’anima”

Sarà proiettato a Matera sabato 3 ottobre 2026 alle ore 17, nell’Open Space di Piazza Vittorio Veneto, Velvet Wind – Il ritorno dell’anima, cortometraggio scritto e diretto dall’attrice e regista Anna Rita Del Piano.

Ad anticipare l’appuntamento materano, Velvet Wind – Il ritorno dell’anima la proiezione del 2 ottobre alle ore 17 a Rionero in Vulture nell’ambito del Basilicata Film Festival.

Attraverso la forza evocativa della musica e delle immagini, l’opera affronta con delicatezza i temi dell’infanzia, della guerra e della sofferenza, affidando al cinema un messaggio universale di pace, speranza e fratellanza tra i popoli.

Velvet Wind – Il ritorno dell’anima ha ricevuto il premio come Miglior cortometraggio musicale al Montecatini International Short Film Festival 2025.

L’opera, promossa dall’Associazione Camera con Vista ETS, nasce da un’idea di Pasquale Cafaro, autore della musica e del testo e interprete del brano, e di Mary Esposto, coproduttori del progetto per I Seguaci di Dioniso 3.0.

«Velvet Wind può essere definito un mosaico di musica, parole e immagini simboliche – spiega la regista Anna Rita Del Piano – un canto universale di speranza dedicato a tutti i bambini del mondo vittime della guerra, con un’attenzione particolare ai bambini di Gaza, che stanno pagando con la loro infanzia ferita il prezzo dell’indifferenza e di conflitti mossi da interessi disumani».

Il cortometraggio è già stato presentato a Pisticci Scalo, presso il Museo Essenza Lucano; ad Altamura, nella Masseria Jesce, durante l’evento SìAmo Palestina; a Bari, presso BNL Private Banking; e al Montecatini International Short Film Festival 2025.

Profondo è il legame dell’opera con la Basilicata: il cortometraggio è stato girato tra i suggestivi Calanchi di Pisticci, scelti per la loro forza visiva ed evocativa come scenario capace di richiamare il paesaggio palestinese.

All’incontro di Matera, insieme alla regista, interverranno Pasquale Cafaro e Mary Esposto. La serata sarà moderata da Silvana Laviola. Al termine della proiezione seguirà un dibattito sui temi della pace, dell’infanzia e delle conseguenze della guerra.

L’iniziativa rientra nell’ambito del Matera Film Festival.