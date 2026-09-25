UniBas: Pace (Azione), “Leva per il futuro della Basilicata”

“Il Graduation Day dell’Università della Basilicata ha mostrato il valore di un Ateneo che può rappresentare una leva strategica per il futuro della regione.

La qualità della formazione, il rapporto diretto tra studenti e docenti e i risultati raggiunti dai laureati raccontano una realtà capace di offrire competenze e opportunità ai giovani lucani”.

Lo afferma Aurelio Pace, vice commissario regionale di Azione Basilicata, secondo cui “proprio a partire da questa qualità occorre rafforzare il rapporto tra Università e sistema produttivo regionale”.

“Una regione che vuole crescere ha bisogno di mettere in relazione alta formazione, ricerca, innovazione e imprese.

L’Unibas può contribuire in maniera decisiva a questo processo, creando un collegamento sempre più stretto tra le competenze che forma e le opportunità professionali che il territorio è in grado di offrire”.

Per Pace, “i dati sulla collocazione occupazionale dei laureati confermano la solidità del percorso dell’Ateneo e meritano di essere conosciuti e valorizzati.

Studiare in Basilicata può essere una scelta di qualità, soprattutto quando la formazione incontra un sistema capace di riconoscere e utilizzare le competenze acquisite”.

“È questa la dimensione nella quale dobbiamo collocare l’Università lucana: una grande infrastruttura di conoscenza per una Basilicata che vuole guardare al Mediterraneo e all’Europa.

Se riusciremo a collegare sempre meglio Università, imprese, ricerca e innovazione, avremo uno strumento in più per trasformare la formazione dei nostri giovani in capacità di sviluppo per l’intera regione”.