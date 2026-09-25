Istat, Basilicata protagonista per spesa R&S

C’è un’idea antica e un po’ pigra secondo cui il Mezzogiorno sia destinato a guardare il futuro sempre con un tempo di ritardo, come chi arriva in stazione quando il treno ha già preso velocità.

Poi arrivano i numeri a smontare i luoghi comuni e a raccontare una storia diversa: fatta di visione, tenacia e capacità di scommettere su ciò che non si vede subito, ma che costruisce il domani.

I dati diffusi oggi dall’Istat sulla spesa in Ricerca e Sviluppo in Italia ci dicono che il Sud sta guidando la crescita nazionale con un aumento dell’8,9%.

E in questo scenario di ripartenza, la Basilicata si attesta tra le regioni protagoniste in Italia con una crescita a due cifre (+10,4%).

Un risultato che il Presidente della Regione, Vito Bardi, accoglie con orgoglio e determinazione: “Dietro a un +10,4% in Ricerca e Sviluppo ci sono le scelte strategiche delle nostre imprese, la qualità dei nostri centri di ricerca, l’eccellenza dell’Università degli Studi della Basilicata e la vitalità dei nostri giovani ricercatori e imprenditori.

È la dimostrazione concreta che la Basilicata ha smesso di essere una spettatrice del cambiamento e ha deciso di guidarlo.

Investire in R&S significa creare le condizioni strutturali affinché le migliori energie della nostra terra possano restare, ritornare e prosperare qui.

È la risposta più solida che possiamo dare alle sfide della transizione energetica, industriale e digitale.

Continueremo a sostenere con forza chi rischia, chi innova e chi crede che il futuro della Basilicata si costruisca sulla conoscenza e sul merito”.