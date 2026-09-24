Online la settima ed ultima della webserie lucana a cartoni animati “EUTRAIN

Il viaggio straordinario che ha catturato l’immaginazione di migliaia di studenti e giovani in tutta Italia è giunto al suo epilogo più emozionante.

L’ultima puntata di «EUTRAIN – Un viaggio per scoprire l’Europa», l’innovativa web-serie animata educativa nata dalla sinergia tra l’associazione Youth Europe Service, lo Europe Direct Basilicata e il CDE-CNR di Tito, si svela al pubblico tirando le somme di un percorso di crescita, cittadinanza attiva e scoperta che ha saputo ridefinire i confini della narrazione istituzionale.

Al centro dell’episodio finale c’è la maturazione definitiva della protagonista Ashanti, la giovane eroina che in questi mesi ha guidato i coetanei attraverso le sfide, i sogni e le opportunità concrete dell’Unione europea.

Nella puntata conclusiva, il racconto compie un salto temporale di grande impatto emotivo, mostrando come la curiosità e la sete di conoscenza nate tra i banchi di scuola e alimentate dai primi viaggi abbiano trasformato radicalmente il futuro della protagonista.

Le immagini restituiscono il percorso di una ragazza che, partita da un piccolo borgo di montagna, ha studiato i meccanismi complessi delle istituzioni comunitarie, ha creduto nel potere della partecipazione fondando un gruppo giovanile e realizzando un e-game innovativo, fino a compiere il grande salto sulla scena politica internazionale.

Il momento clou dell’episodio vede infatti Ashanti varcare la soglia dell’emiciclo del Parlamento europeo a Strasburgo, dove, nei panni di neoeletta, si rivolge direttamente all’assemblea con un discorso appassionato che celebra la libertà di movimento, di studio e di lavoro garantita alle nuove generazioni in Europa.

La narrazione dell’ultima puntata non si limita però a celebrare il successo individuale della protagonista, ma lancia un messaggio universale e potente a tutti i ragazzi che hanno seguito la serie.

Attraverso le parole conclusive affidate alla web radio, il racconto ribadisce che l’Europa non è una realtà distante che si muove in spazi burocratici inaccessibili, ma un’opportunità viva che appartiene a chiunque decida di non limitarsi a subire il presente, rimboccandosi le maniche per cambiarlo.

Chiudendo il cerchio tra le prime incertezze giovanili e le grandi conquiste della maturità civica, l’episodio finale di EUTRAIN si conferma un capolavoro di pedagogia moderna e multimediale, capace di dimostrare che il futuro dell’Unione si costruisce ogni giorno, partendo dalle piccole grandi scelte di chi ha il coraggio di sognare in grande.

Potete guardare l’ultima puntata su YouTube al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=6CvcvCg4yk4 .