“Le Note del Cinema” in concerto a Poggio Tre Galli nell’ambito di “Piazze Educanti – Comunità che apprendono” di Serendipity Associazione ETS

Alcune tra le colonne sonore più iconiche del grande schermo, ascoltate attraverso la performance di una live band, saranno le protagoniste de “Le Note del Cinema”, una serata all’insegna della buona musica che si terrà sabato 26 settembre alle ore 19:30 presso l’Auditorium “Angelo Laurino” della Parrocchia di “Santa Cecilia” nel quartiere di Poggio Tre Galli a Potenza.

L’evento rientra in “Piazze Educanti – Comunità che apprendono”, il progetto promosso da Serendipity Associazione ETS attivo nelle periferie della città e che rivolge essenzialmente la sua attenzione ai ragazzi dagli 11 ai 17 anni coinvolgendoli in laboratori culturali di cinema, canto corale, storytelling e teatro; ponendo in essere, al riguardo, un imprinting socio-educativo.

Alcuni di questi laboratori sono iniziati il 1 luglio scorso e termineranno il prossimo 31 dicembre e nel caso specifico del laboratorio di canto corale – tenutosi nel mese di settembre e diretto da Giusi Telesca – i ragazzi che vi hanno partecipato metteranno a frutto le competenze acquisite esibendosi nel corso della serata.

Il concerto – organizzato da CoroSonoro APS, l’associazione che si è occupata dei laboratori di canto corale – vedrà esibirsi una band composta da sei elementi con la stessa Giusi Telesca alla voce, accompagnata da Selenia Glielmi (chitarra), Mirko Mecca (pianoforte), Pierluigi Delle Noci (batteria), Vito Labriola (basso) e Mariano Grosso (arpa).

Il repertorio prevede brani come “Ho imparato a sognare” (dal film “Tre uomini e una gamba”), “Shallow” (“A Star Is Born”), “La prima cosa bella” (“La prima cosa bella”), “I Don’t Want to Miss a Thing” (“Armageddon”),“L’ultimo bacio” (“L’ultimo bacio”), “Gocce di memoria” (“La finestra di fronte”), “Mentre dormi” (“Basilicata coast to coast”), “What a Feeling” (“Flashdance”), “Almeno tu nell’universo” (“Mine vaganti”), “(I’ve Had) The Time of My Life” (“Dirty Dancing”), “Un senso” (“Non ti muovere”), “Eye of the Tiger” (“Rocky III”), “It Must Have Been Love” (“Pretty Woman”), “Your Love” (composta da Ennio Morricone per il film “C’era una volta il West”).

Da sempre musica e pellicola del grande schermo sono legate indissolubilmente sia a livello tecnico sia da un punto di vista emozionale.

Le colonne sonore costituiscono nella narrazione un elemento imprescindibile che fa da trait d’union tra aspetto emotivo, personaggi ed immagini.

Gli altri protagonisti della serata, come è stato evidenziato, saranno i ragazzi del laboratorio di canto corale, parte attiva del progetto “Piazze Educanti” che metteranno in pratica ciò che è stato appreso durante i percorsi laboratoriali.

La “sfida”, infatti, non è tanto quella di cantare assieme ma imparare ad ascoltare l’altro: mettersi in relazione con gli altri, cioè, partendo dal presupposto che la propria voce non debba mai prevaricare in un contesto all’unisono. Ne viene fuori il senso di responsabilità, la collaborazione, la disciplina e l’attenzione.

Il progetto “Piazze Educanti” di Serendipity si colloca nell’ambito del cartellone “Estate in Città 2026” con il patrocinio del Comune di Potenza – Assessorato alla Cultura e in partenariato con Divina Mania, Stoà Teatro, CoroSonoro APS e con il sostegno del Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo.