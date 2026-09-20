Forza Italia Giovani Basilicata: auguri di buon lavoro a Vito Bardi e Vincenzo Taddei

Sabato 19 settembre si è svolto, con l’elezione dei nuovi organismi dirigenti, il Primo Congresso Regionale di Forza Italia Basilicata, un evento che ha rappresentato un momento di confronto e partecipazione politica sul territorio regionale.

Il congresso ha visto una significativa presenza di Forza Italia Giovani Basilicata, a testimonianza del percorso di crescita del movimento giovanile lucano. A rappresentare i giovani nell’assise congressuale, oltre a Roberta Taddei e Simone Pierro, anche Antonella Iacovino ed Edoardo Maria D’Elia, scelti come Vicepresidenti del Congresso Regionale dal Presidente Alberto Cirio. Inoltre, con un grande successo del movimento giovanile, Vito Gabriele Motta è stato eletto nella nuova Segreteria Regionale di Forza Italia Basilicata.

Si tratta di risultato che, per Forza Italia Giovani Basilicata, rappresenta un riconoscimento del lavoro portato avanti in questi anni e, allo stesso tempo, una responsabilità ulteriore, quella di continuare a portare all’interno del partito le idee e le energie delle nuove generazioni.

Roberta Taddei, Responsabile dei Rapporti Esterni nella Segreteria Nazionale di Forza Italia Giovani, dichiara: «Il congresso regionale è stato un momento importante per Forza Italia in Basilicata, un’occasione per ribadire con forza la nostra identità liberale, il valore del merito e la necessità di investire davvero nelle nuove generazioni.

In questi anni, insieme a Simone Pierro e a tanti ragazzi, abbiamo costruito una comunità politica fatta di idee, passione e presenza sul territorio, dimostrando che i giovani non sono una semplice scenografia, ma possono e devono essere protagonisti.

Un ringraziamento particolare voglio rivolgerlo al Ministro Elisabetta Casellati, per l’attenzione e la vicinanza che continua a dimostrare nei confronti del nostro movimento giovanile e del nostro territorio.

Sono particolarmente felice che Vito Motta entri a far parte del nuovo coordinamento regionale: a lui rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro, certa che saprà portare anche lì la voce e l’entusiasmo del nostro movimento giovanile.

Noi non chiediamo scorciatoie: chiediamo la possibilità di metterci alla prova. Perché la libertà non è uno slogan, ma la possibilità per ciascuno di costruire la propria strada attraverso il merito, l’impegno e le proprie idee. Al nuovo segretario regionale e al vicesegretario rivolgo i miei auguri di buon lavoro, con l’auspicio che questo percorso sappia valorizzare tutte le energie migliori di Forza Italia.»

Per il Segretario Regionale di Forza Italia Giovani Basilicata, Simone Pierro: «Anche in Basilicata, attraverso questo Congresso unitario, Forza Italia ha confermato ancora una volta quanto sia fondamentale la coesione di tutta la classe dirigente per raggiungere risultati sempre migliori.

In questi ultimi 4 anni il lavoro straordinario del Ministro Casellati ha consentito una crescita esponenziale del nostro partito e a un radicamento molto forte sui territori della Basilicata.

A lei va il mio grazie più sentito e quello di tutta la Segreteria Regionale del giovanile che mi onoro di rappresentare.

La sua lungimiranza, la sua costante presenza e la sua attenzione al movimento giovanile sono state preziose e arricchenti per tutti noi, e lei ha rappresentato e continuerà a rappresentare una guida autorevole e un punto di riferimento per i nostri percorsi.

Forza Italia Giovani Basilicata in questi anni, grazie al lavoro di una squadra straordinaria di giovani dirigenti capaci e in gamba, riconosciuto anche a livello nazionale con Roberta Taddei nella Segreteria Nazionale di Forza Italia, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per assumere un ruolo di primo piano nel partito, contribuendo attivamente ai processi politici e decisionali.

L’elezione di Vito Gabriele Motta, Vice Segretario Vicario di Forza Italia Giovani Basilicata, nella Segreteria Regionale di Forza Italia Basilicata rappresenta un primo passo che va proprio nella direzione di una sempre maggiore incisività del giovanile nel partito. A Vito, dirigente di spicco di Forza Italia Giovani Basilicata, i miei più sentiti auguri di buon lavoro e le più vive congratulazioni.

Al Presidente Vito Bardi, eletto Segretario Regionale di Forza Italia Basilicata, e all’Onorevole Vincenzo Taddei, eletto Vice Segretario Vicario, così come a tutta la Segreteria Regionale – conclude Pierro – vanno le congratulazioni mie e del movimento giovanile e gli auguri di buon lavoro, certi che collaboreranno con lealtà e determinazione, non soltanto ascoltando le istanze delle nuove generazioni, ma garantendoci lo spazio che meritiamo».

Vito Gabriele Motta, Vice Segretario Vicario di Forza Italia Giovani Basilicata, eletto nella nuova Segreteria Regionale di Forza Italia Basilicata afferma: «La fase congressuale in un partito rappresenta sempre un momento di crescita e di confronto, oltre che uno stimolo per un lavoro sempre più capillare sui territori. È questo lo spirito che ha animato la celebrazione del primo Congresso Regionale di Forza Italia Basilicata.

Con onore e profondo senso di responsabilità, rappresenterò con Simone Pierro le istanze del nostro Movimento Giovanile, oltre che di tutti i ragazzi lucani, nella nuova Segreteria Regionale. Ringrazio Simone, Roberta Taddei e tutta Forza Italia Giovani Basilicata per questa opportunità. La nostra presenza nel nuovo corso del partito è il riconoscimento di un impegno che cresce giorno dopo giorno, insieme a una comunità sempre più attiva e protagonista.

Desidero augurare buon lavoro al nuovo Segretario Regionale di Forza Italia in Basilicata, il Presidente Vito Bardi, al Vice Segretario Vicario Vincenzo Taddei, e a tutta la Segreteria Regionale. Insieme, potremo dare nuovo slancio all’azione del partito in Basilicata, consolidando il radicamento territoriale e costruendo, con ascolto, partecipazione e responsabilità, un percorso di crescita al servizio dei cittadini.

Un ringraziamento sincero va anche al Ministro Maria Elisabetta Casellati e all’impegno profuso in questi anni per Forza Italia in Basilicata. Siamo grati soprattutto per la considerazione e la valorizzazione di noi giovani nel corso degli ultimi anni».

Forza Italia Giovani Basilicata, nel rinnovare gli auguri di buon lavoro al nuovo Segretario Regionale Vito Bardi, al Vice Segretario Vicario Vincenzo Taddei e a tutti i componenti della nuova Segreteria, sottolinea la volontà di proseguire con determinazione il percorso avviato, con la disponibilità a costruire insieme un percorso fondato sull’ascolto, sul confronto e sulla partecipazione dei giovani.

Il congresso non rappresenta un punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova fase. Continueremo a lavorare nei territori, nelle università, nelle comunità e accanto ai giovani lucani, con l’obiettivo di trasformare idee, esigenze e aspirazioni in proposte concrete. Vogliamo essere una generazione protagonista, capace di assumersi responsabilità e di contribuire alla costruzione del futuro lucano.