Forza Italia Basilicata: Antonella Iacovino e la Segreteria provinciale forza italia giovani matera saluta la nomina di Vito Bardi a nuovo Segretario Regionale

Con la celebrazione del Congresso Regionale di Forza Italia Basilicata, tenutosi – *sabato 19 settembre presso il Grande Albergo di Potenza* – alla presenza del Segretario Nazionale *Antonio Tajani* e del Vice Segretario Nazionale *Alberto Cirio*, si apre una nuova fase per il nostro partito.

Desidero innanzitutto rivolgere un ringraziamento sincero e sentito alla Senatrice *Maria Elisabetta Alberti Casellati*, Ministro per le Riforme Istituzionali e Segretario Regionale uscente, per il lavoro straordinario svolto in questi anni in Basilicata.

Rappresentando un punto di riferimento saldo per il territorio e per tutti noi.

Grazie alla sua guida autorevole e alla sua capacità di sintesi, Forza Italia in Basilicata è cresciuta, si è radicata e ha saputo arrivare a questo Congresso con una *candidatura unitaria*, segno inequivocabile di coesione, maturità e compattezza. A lei va tutta la nostra gratitudine e la nostra stima più profonda.

Al nuovo Segretario Regionale, il Presidente *Vito Bardi*, va il nostro più caloroso augurio di buon lavoro. La sua elezione rappresenta un momento storico: finalmente *Forza Italia a guida lucana*.

Il Presidente Bardi è una garanzia di esperienza, equilibrio, autorevolezza istituzionale e amore per la nostra terra. È l’uomo giusto per guidare il partito verso le sfide future, consolidando il lavoro fatto e proiettando Forza Italia sempre di più tra le comunità, gli amministratori e i cittadini lucani.

Un augurio sincero di buon lavoro anche all’On. *Vincenzo Taddei*, candidato unitario al ruolo di Vice Segretario Vicario, e a tutti i componenti del nuovo coordinamento regionale.

Rivolgiamo il nostro augurio di buon lavoro a Vito Gabriele Motta, che rappresenterà noi giovani nella segreteria regionale di Forza Italia Basilicata.

Come sempre, continueremo a mettere il nostro impegno a disposizione del partito e del territorio, con lealtà e spirito di squadra, per rafforzare il progetto di Forza Italia in Basilicata al fianco del Presidente Bardi e del Presidente Tajani.