Carmela Fortunato (Stilista) Pensiero per la scomparsa di Margherita Perretti

Una notizia improvvisa e dolorosa mi ha veramente scosso, dichiara la Stilista Carmela Fortunato, la scomparsa di Margherita Perretti mi addolora profondamente, l’avevo conosciuta in occasione del mio invito a Confindustria a Potenza a cui partecipo`Lella Golfo, presidente della Fondazione Marisa Bellisario di cui mi onoro di far parte.

Fu un’occasione di grande condivisione, ricordo bene che i saluti iniziali furono affidati proprio alla Perretti, dopo l’evento andammo tutti insieme a cena, il suo sorriso e la sua gentilezza mi colpirono, conservo oggi con me il grande piacere di averla conosciuta. Scompare una figura forte e tenace, una donna imprenditrice capace di rendersi protagonista di numerose battaglie per i diritti delle donne lucane, sempre a fianco delle piccole e medie imprese, rifletto su quanto ancora avrebbe potuto dare alla nostra basilicata e porgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia

Stilista

Carmela Fortunato