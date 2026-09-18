Turismo Sostenibile: Presentazione Bando Interreg

Si terrà il prossimo 24 settembre 2026 a Matera l’evento di presentazione del nuovo invito a presentare proposte (call) promosso da Interreg NEXT MED.

L’iniziativa, cofinanziata dall’Unione Europea, è dedicata ai progetti di capitalizzazione nel settore del turismo sostenibile, con una dotazione finanziaria pari a 8,2 milioni di euro.

L’incontro si svolgerà presso l’Università degli Studi della Basilicata, in Via Lanera 20, dalle ore 09:30 alle 14:30.

Obiettivi e Contesto Strategico.

L’evento mira a illustrare le opportunità del nuovo bando, il cui obiettivo principale è promuovere il riutilizzo e il trasferimento dei risultati più significativi già ottenuti da altri 9 programmi Interreg nell’ambito del turismo sostenibile.

Questa call è lanciata nel quadro del Meccanismo Multiprogramma Mediterraneo (MMM), un’importante iniziativa di coordinamento che coinvolge 10 programmi Interreg dell’area mediterranea per rafforzare l’impatto e le sinergie nel settore turistico.

Un’attenzione particolare sarà rivolta alle modalità con cui i nuovi progetti dovranno individuare, adattare e riutilizzare i risultati pregressi, in linea con le priorità e i territori ammissibili del Programma Interreg NEXT MED.

Agenda dei Lavori.

Durante l’evento, i partecipanti potranno approfondire tutte le regole di partecipazione, gli aspetti tematici e di bilancio. Il programma della giornata prevede:

09:30 – 10:00: Saluti istituzionali e panoramica sul Programma e sul Meccanismo Multiprogramma Mediterraneo (MMM).

10:00 – 11:00: Analisi degli aspetti tematici del bando, approccio di capitalizzazione e presentazione del database degli output.

11:30 – 12:15: Approfondimento sulle caratteristiche tecniche e finanziarie della call.

12:15 – 13:00: Strumenti operativi come la piattaforma #MEDCONNECT per la ricerca partner e la presentazione dell’esperienza del progetto CLUSTERATLAS4MED.

13:00 – 14:30: Illustrazione del formulario di candidatura online e momento conclusivo di networking per lo scambio di idee progettuali con il pubblico.

A chiusura dei lavori è previsto un light lunch per i partecipanti.