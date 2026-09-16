All’assessore Latronico il Premio S. Giovanni Paolo II

L’assessore alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, riceverà questa sera il premio internazionale “San Giovanni Paolo II – Gran Galà per la Pace”. L’evento, giunto alla sua quinta edizione, si terrà alle ore 19:00 al Grandangolo di Roma in via del Foro Italico.

Il premio è stato ideato ed organizzato dal giornalista e promotore culturale Nino Capobianco con l’intento di mantenere vivo e attuale il messaggio spirituale e sociale di Karol Wojtyła, focalizzato sulla cultura dell’incontro, sulla tutela dei diritti umani e sul superamento dei conflitti.

L’iniziativa riconosce l’impegno di coloro che, attraverso la propria attività professionale, si fanno portatori di questi principi nella società civile.

Nello specifico, il premio valorizza le eccellenze nei settori delle istituzioni, della scienza, della cultura, dell’informazione, dello sport e dello spettacolo, selezionando personalità i cui percorsi di vita e di lavoro sono contraddistinti da responsabilità sociale e dalla promozione attiva di valori universali quali la pace, il dialogo, la solidarietà e il rispetto reciproco.

A partire da quest’anno, il Gran Galà per la Pace è legato all’iniziativa la “Fiaccola per la Pace – Accendiamo insieme la luce della pace”. Si tratta di un progetto senza scopo di lucro volto a promuovere i diritti umani, l’inclusione sociale e la sostenibilità in linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Inoltre, la kermesse supporta attivamente il progetto sociale “A.MA.MI.”, nato nel 2018 per contrastare la violenza di genere e i femminicidi.

Durante l’edizione di quest’anno, per la prima volta, saranno presenti le reliquie ufficiali di San Giovanni Paolo II.

Gli organizzatori hanno promosso questa presenza per offrire un segno tangibile di continuità con l’operato del Pontefice e per rilanciare, in un contesto internazionale complesso, la valenza del suo storico appello: “Non abbiate paura!”.

Insieme all’esponente della giunta lucana, saranno premiate altre figure del panorama nazionale, tra cui: la scrittrice e poetessa Annamaria Farricelli, l’oncologo Cesare Gridelli, l’ex parlamentare Mario Pescante, i giornalisti Nello Rega e Pietro Senaldi e i rappresentanti istituzionali Renata Polverini, Maria Stella Gelmini e Mara Carfagna.