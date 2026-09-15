Digilio: “Futuro Nazionale in Giunta a Matera? Sarebbe un fatto storico. Nessuno nel centrodestra ponga veti”.

Digilio: “Futuro Nazionale in Giunta a Matera? Sarebbe un fatto storico. Nessuno nel centrodestra ponga veti”.

«Il possibile ingresso di un esponente di Futuro Nazionale nella Giunta comunale di Matera guidata dal sindaco Antonio Nicoletti, esponente di Fratelli d’Italia, farebbe cadere un vero e proprio tabù: quello secondo cui i “vannacciani” non possono governare insieme al centrodestra».

Lo afferma Egidio Digilio, già senatore, secondo il quale l’eventuale ingresso di un rappresentante di Futuro Nazionale nell’esecutivo comunale materano «non sarebbe affatto una semplice operazione legata ai numeri della maggioranza, ma assumerebbe un evidente significato politico, con possibili ripercussioni anche sul piano nazionale».

«Sarebbe – sottolinea Digilio – un fatto storico, proprio perché segnerebbe il superamento di un confine politico che finora è stato considerato invalicabile. Per questo sarebbe sbagliato leggere l’operazione esclusivamente come un’esigenza del sindaco Nicoletti di recuperare i numeri necessari a garantire la tenuta della maggioranza, che continua ad attraversare una fase da “ottovolante”, tra fuoriuscite, distinguo e prese di distanza».

Per l’ex senatore, invece, «la politica deve tornare a misurarsi innanzitutto con la concretezza e con la responsabilità. A Matera assicurare stabilità alla Giunta Nicoletti e consentirle di lavorare nell’interesse della città in piena serenità senza dover subire ricatti di consiglieri rappresenta un atto concreto e di responsabilità istituzionale».

Da qui l’appello rivolto ai partiti della coalizione: «Nessuno nel centrodestra ponga veti o arricci il naso. Se ci sono le condizioni politiche per rafforzare la maggioranza e garantire stabilità all’amministrazione della città, queste condizioni vanno valutate senza pregiudizi e senza steccati».

«La politica – conclude Digilio – non può essere soltanto la difesa di recinti e appartenenze. Quando si tratta di garantire governabilità e di dare risposte ai cittadini, deve prevalere il senso di responsabilità. E a Matera, oggi più che mai, la concretezza deve venire prima di ogni tabù».