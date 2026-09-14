Pittella a Villa d’Agri: «Sull’energia serve un confronto. Il territorio non può essere umiliato»

VILLA D’AGRI – Il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, è stato a Villa d’Agri in occasione dell’inaugurazione del rinnovato e moderno plesso scolastico di via Azimonti.

A margine della cerimonia, Pittella ha rilasciato un’intervista al direttore responsabile di Val d’Agri Press, Andrea Mario Rossi, affrontando alcune delle questioni più delicate e strategiche per il futuro della Basilicata, a partire dal tema dell’energia e delle attività estrattive.

Proprio sul fronte energetico, il presidente del Consiglio regionale ha sottolineato la necessità di un confronto serio e approfondito, ribadendo che decisioni destinate ad avere conseguenze importanti sui territori non possono essere assunte senza il loro coinvolgimento.

Secondo Pittella, la questione delle attività estrattive è stata posta in maniera non corretta dalla presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni. Da qui la richiesta di una verifica e, soprattutto, dell’apertura di un vero tavolo di confronto che coinvolga le forze politiche e istituzionali, con l’obiettivo di individuare insieme la strada da seguire.

La sfida energetica, ha evidenziato Pittella, non può essere elusa e può rappresentare anche un’opportunità di sviluppo per la Basilicata. Ma questo potrà avvenire soltanto a una condizione: che il territorio lucano non venga nuovamente penalizzato e che le comunità locali possano essere protagoniste delle scelte che riguardano il proprio futuro.

Un passaggio altrettanto netto è stato dedicato alle riforme regionali. Per Pittella, il Consiglio regionale ha il dovere di portare avanti una vera stagione riformatrice. Senza riforme, infatti, il rischio è quello di una Regione incapace di affrontare le nuove sfide e di un’Assemblea legislativa il cui lavoro rischierebbe di perdere incisività.

L’intervista realizzata da Val d’Agri Press ha dunque offerto l’occasione per fare il punto su temi che continueranno a essere centrali nel dibattito politico regionale: energia, rapporto tra istituzioni e territori e capacità della Basilicata di costruire una propria strategia di sviluppo.