MEDICEA IN CONVENZIONE CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DAL 21 SETTEMBRE PER LE PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI.

Esami radiologici con ricetta SSN e, per gli aventi diritto, in esenzione. Medicea aderisce alla manovra della Regione Basilicata per l’abbattimento delle liste d’attesa.

Una novità importante per la sanità del territorio e per tutti i cittadini del Senisese e dell’area sud della Basilicata.

A partire dal 21 settembre, presso MEDICEA a Senise, sarà possibile effettuare alcune prestazioni di diagnostica per immagini presentando la ricetta del Servizio Sanitario Nazionale.

Questo significa che, per le prestazioni comprese nell’accordo, i cittadini non dovranno più necessariamente accedere in regime privato: potranno effettuare gli esami attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, con il pagamento dell’eventuale ticket previsto oppure, per chi ne ha diritto, usufruendo della propria esenzione.

Medicea ha infatti aderito alla manovra straordinaria promossa dalla Regione Basilicata per l’abbattimento delle liste d’attesa, attraverso la quale vengono coinvolte anche le strutture sanitarie private accreditate e contrattualizzate per aumentare il numero di prestazioni disponibili e offrire ai cittadini tempi di accesso più rapidi.

L’obiettivo è semplice ma fondamentale: ridurre le attese e avvicinare i servizi sanitari ai cittadini.

L’adesione di Medicea rappresenta un ulteriore rafforzamento dell’offerta sanitaria nell’area sud della Basilicata. I cittadini potranno trovare sul territorio prestazioni diagnostiche erogate nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, evitando, quando possibile, lunghe attese o la necessità di rivolgersi a strutture più lontane.

Dal 21 settembre, quindi, per alcune prestazioni radiologiche sarà possibile rivolgersi a MEDICEA con la propria ricetta SSN: chi è soggetto a ticket pagherà quanto previsto dal Servizio Sanitario Nazionale, mentre gli aventi diritto all’esenzione potranno usufruirne secondo le condizioni previste.

Un risultato particolarmente importante per Medicea, che mette strutture, tecnologie e professionisti al servizio del territorio, contribuendo concretamente all’obiettivo regionale di riduzione delle liste d’attesa.

Più prestazioni, meno attese e una diagnostica più vicina ai cittadini.

Dal 21 settembre MEDICEA è al fianco della Regione Basilicata nella sfida per l’abbattimento delle liste d’attesa.

Per informazioni sulle prestazioni radiologiche disponibili e sulle modalità di accesso e prenotazione è possibile rivolgersi a MEDICEA