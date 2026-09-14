Forza Italia Giovani Matera protagonista ad “Azzurra Libertà”

Si è conclusa con straordinario entusiasmo la tre giorni di “Azzurra Libertà”, la grande festa nazionale di Forza Italia Giovani svoltasi a Montesilvano dall’11 al 13 settembre.

L’intera Segreteria Provinciale di Forza Italia Giovani di Matera ha preso parte all’evento con una nutrita delegazione, testimoniando la vivacità, la passione e l’impegno delle nuove generazioni lucane all’interno del movimento azzurro.

Sono stati tre giorni intensi di dibattiti, panel tematici, confronti e formazione politica di altissimo livello.

I nostri giovani hanno avuto l’opportunità di confrontarsi sui grandi temi dell’attualità, sulle prospettive di sviluppo del Mezzogiorno e sulle sfide future che attendono il nostro Paese.

Abbiamo riaffermato con forza l’importanza di mettere al centro della nostra azione i valori liberali, moderati e garantisti, mantenendo un’attenzione prioritaria alle necessità del territorio materano e lucano.

A margine di queste giornate di proficuo confronto, l’intera Segreteria Provinciale di Forza Italia Giovani Matera desidera rivolgere un sentito e doveroso ringraziamento alla Senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati per il prezioso e instancabile lavoro svolto nel ruolo di Segretaria Regionale della Basilicata.

La sua autorevolezza, la costante presenza e la dedizione con cui ha guidato il partito lucano hanno rappresentato una bussola fondamentale per tutti noi.

A lei va la nostra più profonda gratitudine per aver sempre ascoltato e valorizzato le istanze del nostro territorio, garantendo ampio spazio e agibilità politica ai giovani.

Insieme a questo doveroso tributo, desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine al Segretario Regionale Simone Pierro, ai Segretari Provinciali Michele Nobile (Potenza) e Antonella Iacovino (Matera), e alla nostra Responsabile Nazionale Rapporti Esteri Roberta Taddei, per la fiducia, il supporto costante e la sinergia, elementi vitali per la continua crescita della nostra comunità politica.

Torniamo da Montesilvano carichi di nuove energie, pronti a radicare ancora di più la nostra azione in provincia di Matera.

Continueremo a lavorare con dedizione per tradurre l’entusiasmo di “Azzurra Libertà” in progetti concreti e in un impegno quotidiano tra la nostra gente.