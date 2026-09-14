CULTURA E EVENTI

Edizione da incorniciare, Terravecchia dà luce allo splendore di Pietra

Sold out a Pietramontecorvino e visitatori da ogni dove per le giornate di “Suoni, sapori, colori” Un evento che trasforma in palcoscenico l’inestimabile patrimonio storico-architettonico del borgo

Foto di redazione redazione14/09/2026

PIETRAMONTECORVINO (FG) – Giovani, famiglie, coppie, bambini, tantissime comitive in un’atmosfera di festa vera, a riempire il paese di volti felici e meraviglia: la trentanovesima edizione di “Suoni, sapori, colori di Terravecchia”, domenica 13 settembre, si è conclusa con il “sold out” delle grandi occasioni, con Pietramontecorvino a regalare emozioni e bellezza.

Il percorso tra rievocazioni, mostre, itinerario enogastronomico e banchi medievali ha retto benissimo il grande afflusso di visitatori giunti da tutta la Puglia e dal vicino Molise, grazie a un’attenta e vincente diversificazione dei tempi, degli spazi e degli eventi.

I turisti si sono distribuiti lungo il corso principale, l’ampio quartiere medievale con vie, slarghi e piazzette panoramiche, il Museo diocesano, il Palazzo Ducale con il Giardino Pensile e la Torre Normanna e poi, ancora, il piccolo ‘anfiteatro’ naturale di Piazza Cavour, l’arena di Largo Rosario, dove il Palio dei quartieri ha visto trionfare Porta Santa Caterina.

Le ragazze e i ragazzi della Proloco, il personale della Protezione Civile e quello delle ambulanze, la Polizia Municipale e le forze dell’ordine, tutte le donne e gli uomini che hanno lavorato ai banchi medievali e ai punti enogastronomici hanno fatto un lavoro straordinario.

Un plauso va anche alle guide delle escursioni e delle visite al borgo, e poi a musici, arcieri, sbandieratori, alle persone che hanno gestito i banchi medievali e a tutti gli attori del corteo storico che, per quattro giorni (e con crescente intensità sabato e domenica), hanno costruito un grande racconto collettivo tra radici, passato e futuro.

IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI TEMPLARI. Tutto è iniziato con le due giornate, giovedì e venerdì, durante le quali Pietramontecorvino ha ospitato per la prima volta il Festival Internazionale dei Templari.

Un evento, quello diretto da Gian Piero Alloisio e Simonetta Cerrini, che ha offerto un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta di verità, bugie e leggende sull’affascinante vicenda dei “cavalieri del Tempio”.

Nel quartiere medievale di Terravecchia, storici, docenti e studiosi delle università di Bologna, di Foggia e del Salento, anche attraverso i video-contributi di Alessandro Barbero e Franco Cardini, hanno dato conto anche delle ultime scoperte relative alla storia dei Templari.

IL GRAN FINALE. Le giornate di sabato e di domenica hanno offerto un grande finale, con sbandieratori e musici da Oria (Brindisi), Piazza Armerina (Enna), Lucera, Torremaggiore, Bitritto; gruppi storici dall’Abruzzo e da tutta la Capitanata, banchi di rievocazione da Napoli.

Il successo della trentanovesima edizione aumenta l’attesa per il prossimo anno, quando “Suoni, sapori, colori di Terravecchia” celebrerà il suo quarantennale.

Foto di redazione redazione14/09/2026
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