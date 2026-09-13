Scuola, al via il nuovo anno: domani il ritorno in classe in diverse regioni

È ormai tempo di tornare tra i banchi per milioni di studenti italiani. Il nuovo anno scolastico coinvolgerà complessivamente circa 8 milioni di ragazze e ragazzi, che saranno impegnati nelle attività didattiche fino alla conclusione dell’anno scolastico prevista per il prossimo giugno.

L’avvio delle lezioni è stato articolato in date differenti a seconda delle decisioni assunte dalle singole Regioni. Le prime campanelle sono già suonate il 7 settembre a Bolzano, mentre il 10 settembre hanno ripreso le attività didattiche gli studenti di Veneto, Valle d’Aosta e provincia autonoma di Trento. Si tratta di circa 530mila alunni in Veneto, oltre 15mila in Valle d’Aosta e poco più di 66mila a Trento.

A partire da domani toccherà invece agli studenti di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Un altro consistente gruppo di regioni riaprirà le aule martedì 15 settembre, quando sarà il momento di Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana.

Mercoledì 16 settembre il ritorno a scuola interesserà invece Abruzzo, Basilicata e Sardegna. L’ultima regione a completare il calendario delle ripartenze sarà la Puglia, dove il ritorno degli studenti è previsto per giovedì 17 settembre.

Il calendario, tuttavia, può subire variazioni a livello locale. I singoli istituti scolastici dispongono infatti di una certa autonomia nell’organizzazione delle attività e possono intervenire sulle date di apertura e chiusura delle lezioni, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla normativa nazionale. Tra questi, resta fermo l’obbligo di garantire almeno 200 giornate di attività didattica durante l’anno.

In alcune località, inoltre, l’inizio delle lezioni è stato posticipato di alcuni giorni attraverso apposite ordinanze comunali, adottate soprattutto a causa delle temperature particolarmente elevate registrate nei giorni scorsi. Il progressivo abbassamento del caldo ha però contribuito a rendere meno critiche le condizioni in vista della ripresa.

Il nuovo anno scolastico entra così progressivamente nel vivo, con il ritorno in aula che nei prossimi giorni interesserà l’intero territorio nazionale.