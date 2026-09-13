Roberta Taddei (FI): “Casa, per i giovani serve una ricetta liberale”

«Per una generazione che entra sempre più tardi nel mondo del lavoro, che spesso è costretta a spostarsi per studiare o costruire il proprio futuro e che incontra enormi difficoltà nell’accesso al credito, avere una casa non può diventare un privilegio per pochi».

Lo dichiara Roberta Taddei, Responsabile nazionale Rapporti Esterni di Forza Italia Giovani, a margine del panel “Casa: miraggio o realtà?”, da lei moderato nell’ambito di Azzurra Libertà, la festa nazionale di Forza Italia Giovani in corso a Montesilvano.

Al confronto hanno partecipato Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, Sestino Giacomoni e il senatore Roberto Rosso, affrontando il tema dell’accesso alla casa da differenti prospettive economiche, sociali e politiche.

«La questione abitativa – prosegue Taddei – riguarda direttamente la libertà e l’autonomia delle nuove generazioni. Significa poter lasciare la casa dei propri genitori, accettare un lavoro in un’altra città, costruire una famiglia e programmare il proprio futuro. Se un giovane lavora ma non riesce comunque a permettersi un affitto o ad accedere a un mutuo, abbiamo un problema che la politica non può ignorare».

«La risposta, però, non può essere quella di tornare a vecchie ricette stataliste. Da liberali dobbiamo creare le condizioni perché il mercato funzioni meglio: aumentare l’offerta, tutelare la proprietà privata, favorire gli affitti, rendere più semplice l’accesso al credito e utilizzare in maniera intelligente la leva fiscale, soprattutto a favore dei giovani».

«È questa la sfida che una forza liberale e moderna come Forza Italia deve raccogliere: rimuovere gli ostacoli che impediscono ai ragazzi di diventare realmente autonomi. La casa non è soltanto un immobile: è spesso il punto dal quale comincia un progetto di vita. E il compito della politica deve essere quello di rendere quel progetto possibile, non di sostituirsi alle scelte delle persone».

«Ad Azzurra Libertà abbiamo voluto affrontare anche questo tema perché Forza Italia Giovani vuole parlare dei problemi concreti della nostra generazione e avanzare soluzioni credibili. Vogliamo un centrodestra moderno, liberale ed europeo, capace di dare ai giovani non assistenza, ma gli strumenti e le opportunità per costruire liberamente il proprio futuro», conclude Taddei.