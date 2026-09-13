Lega Basilicata, Vincenzo Zito confermato alla guida della segreteria provinciale di Matera

Si è riunita sabato 12 settembre, al Notedimare di Metaponto, l’assemblea provinciale della Lega Basilicata di Matera, chiamata a rinnovare gli organismi territoriali del partito. Al termine dei lavori, Vincenzo Zito è stato eletto all’unanimità segretario provinciale, mentre è stato definito anche il nuovo gruppo dirigente.

A comporre il direttivo provinciale saranno Donato Verre, Mario Vigorito, Fabio Sgarrino, Marcello Maffia, Giuseppe Mazzei e Aldo Di Pede.

La riconferma alla guida della segreteria rappresenta per Zito un nuovo punto di partenza e, allo stesso tempo, un impegno a rafforzare il lavoro già svolto sul territorio.

«L’elezione – sottolinea il neo riconfermato segretario provinciale – testimonia la fiducia che il partito ha scelto ancora una volta di riporre nella mia persona. È una responsabilità importante, che affronterò con impegno e con una determinazione ancora maggiore».

L’obiettivo indicato da Zito è quello di consolidare il rapporto con le realtà locali, mantenendo un confronto diretto con cittadini e comunità. «Dobbiamo proseguire il nostro percorso cercando di migliorare quanto fatto finora – aggiunge – senza perdere di vista la nostra missione: essere presenti sul territorio, ascoltare le istanze delle comunità e contribuire concretamente alla crescita e alla difesa degli interessi locali».

Gli auguri di buon lavoro sono arrivati anche dal commissario regionale della Lega Basilicata, Pasquale Pepe, che ha accolto positivamente il rinnovo degli organismi provinciali.

«Sono soddisfatto per l’elezione di Vincenzo Zito alla guida della segreteria provinciale di Matera – dichiara Pepe – e rivolgo a lui e ai nuovi componenti del direttivo i miei migliori auguri. Sono certo che sapranno affrontare il prossimo percorso con serietà, entusiasmo e senso di responsabilità».

Per il commissario regionale, il completamento degli organismi territoriali consente ora al partito di concentrarsi pienamente sulle prossime sfide politiche. «Con il rinnovo della struttura provinciale di Matera – evidenzia Pepe – possiamo dire che la squadra è al completo. In politica, come nello sport, i risultati sono il frutto dell’insieme delle esperienze, comprese quelle più difficili. Vittorie e sconfitte fanno parte del percorso, ma ciò che conta è il risultato complessivo».

Pepe richiama quindi alla necessità di mantenere alta l’attenzione e di saper intervenire, quando necessario, per rendere l’organizzazione più efficace. «Quando arrivano momenti di difficoltà o di stanchezza bisogna avere la capacità di riorganizzarsi, cambiare assetto e ripartire con nuove energie. L’obiettivo non cambia: continuare a lavorare per ottenere risultati».

La prossima fase, secondo il commissario regionale, dovrà essere caratterizzata da una maggiore presenza della Lega nei territori lucani e da un rafforzamento dell’attività politica.

«Da lunedì – conclude Pepe – ripartiamo con ancora maggiore slancio, tornando a concentrare le nostre energie sui territori. La Lega in Basilicata è una realtà solida e in buona salute. Adesso dobbiamo tradurre questa forza in una presenza politica sempre più incisiva e in una concreta capacità amministrativa. Essere presenti nelle istituzioni significa soprattutto dimostrare, attraverso i fatti, la qualità dell’azione di governo».