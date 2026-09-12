Rocco Baccellieri alla guida della Lega in provincia di Potenza: rinnovati gli organismi provinciali

Si è tenuto venerdì 11 settembre, all’Hotel Park di Potenza, il congresso provinciale della Lega Basilicata per Salvini Premier. L’assemblea ha sancito all’unanimità l’elezione di Rocco Baccellieri alla carica di segretario provinciale e ha definito la nuova composizione del Consiglio direttivo.

A far parte dell’organismo provinciale sono stati chiamati Michele Laurita, Barbara Quatti, Vincenzo Margiotta, Maurizio Mesce, Enrico Bisaccia e Rocco Faraone.

Il congresso ha rappresentato un passaggio significativo per il partito, offrendo l’occasione per fare il punto sul lavoro svolto e, soprattutto, per delineare le prossime linee di impegno politico sul territorio. Al centro del dibattito sono stati posti il rafforzamento dell’organizzazione, la partecipazione degli iscritti e il rapporto diretto con le comunità locali.

Durante l’incontro è emersa con forza la volontà di costruire una struttura politica più coesa e capace di valorizzare le diverse esperienze presenti nel partito. L’obiettivo indicato è quello di rafforzare la presenza della Lega nei comuni della provincia e di affrontare i prossimi appuntamenti politici ed elettorali attraverso un lavoro condiviso.

Al congresso hanno partecipato anche esponenti delle altre forze dell’area politica di centrodestra, tra cui UDC, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Azione e Italia Viva, a testimonianza del confronto e del dialogo tra le diverse realtà politiche presenti sul territorio.

Il neo segretario provinciale Rocco Baccellieri ha indicato come priorità della nuova fase il consolidamento del lavoro già avviato dalla precedente segretaria, Stefania Polese.

«La nostra prima responsabilità sarà dare continuità al percorso intrapreso negli ultimi anni e, allo stesso tempo, imprimere ulteriore slancio alla presenza della Lega in provincia di Potenza. Vogliamo essere presenti in maniera concreta nei comuni, raccogliere le esigenze delle persone e trasformare le richieste provenienti dai territori in proposte e iniziative politiche».

Baccellieri ha inoltre sottolineato il ruolo che dovrà assumere la segreteria provinciale nel collegare amministratori, rappresentanti istituzionali, militanti e cittadini.

«La segreteria dovrà diventare sempre più un luogo di ascolto e di coordinamento. È necessario creare un collegamento costante tra chi vive quotidianamente le problematiche dei territori e chi è chiamato a rappresentarle nelle istituzioni. Solo attraverso questo dialogo possiamo costruire un’azione politica realmente efficace».

Per il nuovo segretario, il radicamento locale resterà uno degli elementi centrali dell’attività della Lega.

«Il nostro punto di riferimento sono le comunità della provincia e le persone che ogni giorno vivono e lavorano nella nostra terra. Dobbiamo continuare a coltivare un rapporto diretto con loro, senza interrompere il dialogo e senza perdere il contatto con le realtà locali. Su queste basi intendiamo costruire il lavoro della nuova segreteria e prepararci alle prossime sfide».

Nel corso dell’appuntamento è intervenuto anche il commissario regionale della Lega Basilicata, Pasquale Pepe, che ha rivolto un messaggio di sostegno al nuovo segretario e ai componenti del direttivo.

Pepe ha evidenziato come il congresso non debba essere considerato soltanto un momento formale di riorganizzazione interna, ma anche un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza e la capacità del partito di lavorare in maniera coordinata.

«Rivolgo i miei complimenti a Rocco Baccellieri e a tutti i componenti del nuovo direttivo. Questo congresso rappresenta un passaggio importante per la Lega in provincia di Potenza, perché consente di rinnovare gli organismi ma soprattutto di consolidare il senso di comunità che deve accompagnare l’attività politica».

Il commissario regionale ha quindi richiamato l’importanza della partecipazione e del confronto interno.

«Un partito vive quando le persone partecipano, discutono e mettono a disposizione le proprie idee. Il confronto, anche quando porta a posizioni differenti, può diventare un elemento di crescita se avviene all’interno di una comunità che condivide un progetto. La capacità di trovare una sintesi e di trasformarla in iniziativa politica è ciò che permette a una squadra di diventare più forte».

Da qui l’appello a lavorare in maniera unitaria, evitando personalismi e valorizzando il contributo di ciascun esponente.

«Nella politica non si può pensare di procedere individualmente. I risultati arrivano quando ogni componente della squadra comprende di avere una responsabilità e, contemporaneamente, riconosce il valore del lavoro degli altri. È dalla collaborazione che nasce la possibilità di essere realmente competitivi».

Pepe ha poi ricordato le difficoltà attraversate nel corso degli anni, sottolineando come la continuità e la capacità di resistere alle fasi più complicate rappresentino un elemento distintivo per una forza politica.

«La politica attraversa cicli diversi e non tutte le stagioni sono uguali. Le difficoltà fanno parte del percorso e proprio nei momenti più complessi si comprende quanto siano forti le fondamenta di un’organizzazione e quanto sia autentico il rapporto costruito con le persone».

Il commissario regionale ha quindi posto l’accento sulla necessità di investire nel tempo sulla credibilità politica.

«Non bisogna inseguire ciò che appare forte soltanto nell’immediato. La politica si misura sulla durata, sulla presenza quotidiana e sulla capacità di mantenere gli impegni anche quando il consenso attraversa momenti meno favorevoli. La vera solidità di una forza politica emerge nel lungo periodo».

Secondo Pepe, il lavoro della Lega Basilicata dovrà quindi proseguire puntando sulla fiducia costruita attraverso la presenza sul territorio.

«La credibilità non si improvvisa. Si costruisce giorno dopo giorno attraverso il lavoro, la coerenza, la capacità di ascoltare e il rispetto degli impegni presi con i cittadini. È questo patrimonio che consente a una forza politica di affrontare anche le fasi più difficili».

Il congresso provinciale di Potenza apre dunque una nuova fase per la Lega Basilicata, con il nuovo gruppo dirigente chiamato a rafforzare l’organizzazione territoriale e a preparare il partito ai prossimi appuntamenti politici. La linea indicata è quella di una maggiore presenza nei comuni, di un rapporto più stretto con le comunità e di un lavoro di squadra orientato alla costruzione di un progetto politico stabile e riconoscibile.