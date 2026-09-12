Basilicata al Salone del Camper di Parma: la regione punta sul turismo itinerante

PARMA – Borghi, natura, cultura e itinerari da scoprire senza fretta. È questa la proposta con cui la Basilicata si presenta al

L’Apt Basilicata sarà presente alla manifestazione con l’obiettivo di promuovere il patrimonio turistico regionale tra i visitatori che scelgono il camper come modalità di viaggio. Un segmento considerato strategico per ampliare la platea dei turisti e distribuire le presenze anche al di fuori dei periodi di maggiore affluenza.

Arrivato alla sua 17ª edizione, il Salone rappresenta uno degli appuntamenti più importanti in Italia dedicati al mondo dei veicoli ricreazionali e delle vacanze open air. Secondo i dati diffusi da Fiere di Parma, quest’anno la rassegna coinvolge oltre 310 espositori provenienti da 22 Paesi, con più di 600 mezzi esposti su un’area complessiva di circa 110 mila metri quadrati.

Il mercato dei camper continua a mostrare segnali positivi. Nei primi quattro mesi del 2026 le nuove immatricolazioni hanno registrato un incremento del 14,96%, un dato quasi doppio rispetto alla crescita media europea, secondo le rilevazioni dell’European Caravan Federation elaborate dall’Associazione Produttori Caravan e Camper.

Numeri che confermano l’interesse crescente per il turismo all’aria aperta. Secondo la sesta edizione dell’Osservatorio Turismo Outdoor realizzato da Human Company e Thrends, il comparto italiano si prepara a raggiungere circa 68,4 milioni di pernottamenti, con una spesa diretta stimata in 5,12 miliardi di euro.

Un mercato in espansione che rappresenta anche per la Basilicata una possibilità di crescita.

La regione guarda da tempo al turismo itinerante come a uno strumento per valorizzare destinazioni meno conosciute, favorire la permanenza dei visitatori e incentivare la scoperta di più territori durante lo stesso viaggio.

In Basilicata sono attualmente 53 le aree di sosta e le piazzole presenti nei camping village, secondo l’aggiornamento della guida Basilicata in Camper, realizzata in collaborazione con Sistema Plein Air.

L’obiettivo è costruire una rete capace di accompagnare i camperisti alla scoperta di borghi, aree naturalistiche, località costiere e attrattori culturali, favorendo itinerari più articolati e una maggiore distribuzione delle presenze sul territorio.

La partecipazione al Salone di Parma rappresenta inoltre un’occasione per consolidare i contatti avviati negli anni precedenti. Proprio durante l’edizione dello scorso anno, l’Apt aveva intercettato l’interesse legato a un raduno organizzato dall’associazione di promozione sociale L’Arcano, insieme a SmsRadio.

L’iniziativa si è poi concretizzata nell’estate appena trascorsa con un appuntamento dedicato ai camperisti nell’area dei laghi di Monticchio, nel territorio di Rionero in Vulture.