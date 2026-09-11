Narciso: l’arte di specchiarsi in un capolavoro a Potenza

Un racconto dinamico che parte dalle radici antiche di Ovidio e attraversa la pop cultura tra cinema e animazione, per guidare il visitatore in un ambiente immersivo di luci e riflessi fino all’incontro intimo con l’opera.

Curata da Paola Nicita e Fabrizio Carinci , l’esposizione è un itinerario multimediale e partecipato che fa riscoprire la forza di un mito immortale.

Il percorso espositivo:un viaggio in cinque atti

La mostra si sviluppa attraverso cinque sezioni complementari, pensate per accompagnare gradualmente il visitatore verso la comprensione e l’incontro con il capolavoro.

Prima parte – La genealogia del mito

Attraverso reperti archeologici, opere d’arte e le Metamorfosi di Ovidio, la prima sezione ricostruisce la genesi visiva e simbolica di Narciso. Dalla figura chinata sul filo dell’acqua alle allegorie rinascimentali, il visitatore scopre le coordinate storiche che preparano il terreno alla rivoluzione di Caravaggio.

Seconda parte – Spazio immersivo ed esperienza percettiva

Qui il mito viene tradotto in un’esperienza visiva diretta incentrata sui temi dello sdoppiamento e del riflesso. All’interno di ambienti oscurati, l’uso di superfici riflettenti, proiezioni su grande scala e calibrati giochi di luce permette al visitatore di confrontarsi con la struttura concettuale del racconto: l’attrazione verso l’immagine e l’impossibilità del contatto, scoprendo Narciso come vero archetipo del rapporto moderno con se stessi.

Terza parte – La persistenza multimediale nel contemporaneo

Un montaggio multimediale mostra la vitalità del mito nel cinema e nella cultura pop. Tra sequenze di documentari su Caravaggio e corti d’animazione, questa sezione sostituisce i tradizionali pannelli esplicativi con la forza visiva dell’audiovisivo, esplorando il tema dello specchio nei linguaggi di oggi.

Quarta parte – Il Capolavoro

Il percorso culmina nella sala dedicata al Narciso di Caravaggio. In un ambiente intimo silenzioso, un’illuminazione radente fa emergere la tela dall’oscurità, lasciando che la figura e il suo riflesso parlino da soli. Un incontro diretto con un’opera dove pittura, psicologia e il senso stesso del guardare coincidono.

Quinta parte – L’eredità di Carlo Levi

L’ultima tappa lega il capolavoro caravaggesco alla storia culturale della Basilicata attraverso lo sguardo di Carlo Levi. La sezione mostra come l’artista e scrittore abbia preso le mosse proprio dal Narciso per sviluppare la sua personale riflessione sull’identità, sul doppio e sulla memoria del territorio.

Periodo: Dal 10 settembre al 30 novembre 2026 L’inaugurazione ufficiale si terrà giovedì 10 settembre su invito. La mostra sarà regolarmente aperta al pubblico a partire dalle 16:30

Sede: Museo Archeologico Provinciale, Potenza

Biglietti: Ingresso gratuito con prenotazione online obbligatoria

Per informazioni: +39 379-3083026 Non si effettuano prenotazioni telefoniche

Accessibilità Ingresso riservato ai visitatori con disabilità motoria in via Lazio 18, dotato di rampa d’accesso e ascensore al piano

Orari di apertura: Tutti i giorni, domenica inclusa Mattina: 9:30 – 13:30 (Ultimo ingresso consentito alle ore 12:30)

Pomeriggio: 15:30 – 19:30 (Ultimo ingresso consentito alle ore 18:30)