Casa della Comunità di Senise, oggi conferenza stampa del Gruppo consiliare di Basilicata Casa Comune. Chiorazzo: “Importanti e rilevanti aggiornamenti sulla vicenda”.

Il Gruppo consiliare di Basilicata Casa Comune ha convocato per oggi, venerdì 11 settembre, alle ore 11.00, nella Sala A del Consiglio regionale della Basilicata, una conferenza stampa dedicata alla Casa della Comunità di Senise e ad importanti aggiornamenti riguardanti la struttura e il suo ruolo nell’organizzazione della sanità territoriale del senisese.

Alla conferenza sono stati invitati a partecipare l’Amministrazione comunale di Senise ed i rappresentanti del Comitato territoriale per la difesa della sanità nel Senisese, protagonista nei mesi scorsi della mobilitazione a tutela dei servizi sanitari del territorio.

“Abbiamo ritenuto doveroso – dichiara il Vice Presidente del Consiglio regionale Angelo Chiorazzo – informare innanzitutto i rappresentanti delle istituzioni locali, del Comitato cittadino e l’intera comunità del Senisese su importanti aggiornamenti che riguardano la Casa della Comunità e il futuro dell’assistenza sanitaria territoriale nell’area”.

“Si tratta di una questione particolarmente rilevante per il Senisese e per un’area vasta della Basilicata – conclude Chiorazzo – sulla quale riteniamo necessario fare piena chiarezza. Domani illustreremo nel dettaglio la vicenda e le iniziative che intendiamo assumere”.

La conferenza stampa si terrà venerdì 11 settembre 2026, alle ore 11.00, nella Sala A del Consiglio regionale della Basilicata.