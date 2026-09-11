Bonino, Bolognetti: Non dirò oggi quel che non ho mai detto ieri. Troppa ipocrisia anche tra i radicali.

Umanamente mi dispiace per Emma Bonino, ma non posso dire oggi quel che non ho mai detto ieri.

Intanto, un necessario chiarimento: Marco Pannella non la volle in Via della Panetteria negli ultimi giorni della sua vita e credo che questo già racconti molto.

Non ho mai avuto stima dell’agire di Emma, che per me è stata donna troppo attaccata al potere, lontana anni luce dalla politica e dall’agire politico di Marco Pannella.

Una radicale all’italiana. Il mio non è un giudizio da tg apologetico, ma il giudizio di chi ha ricoperto cariche dirigenziali in seno a tutti i soggetti politici dell’area radicale.

Il giudizio di chi quasi sempre, nelle riunioni di partito e dei soggetti politici dell’area radicale, non concordava con Emma.

Questo dicevo ieri e questo ribadisco oggi. Per il resto mi affido all’archivio audio-video di Radio Radicale, che a quanto pare hanno dimenticato in molti. L’ipocrisia di queste ore rende l’aria irrespirabile.

In ogni caso riposi in pace.

Maurizio Bolognetti, segretario di Radicali Lucani, già membro della Presidenza del Partito Radicale, già membro del Consiglio generale del Partito Radicale, già membro della Direzione, della Giunta e del Consiglio generale di Radicali Italiani, già membro del Consiglio generale dell’Associazione Coscioni e del Cora