Forza Italia Giovani Basilicata pronta per Azzurra Libertà con oltre 30 ragazzi

Come ogni anno torna “Azzurra Libertà”, la festa nazionale di Forza Italia Giovani, in programma dall’11 al 13 settembre 2026 a Montesilvano, e il movimento giovanile azzurro lucano sarà presente con una numerosa delegazione di oltre 30 giovani provenienti da tutto il territorio regionale, segno tangibile della notevole crescita di Forza Italia Giovani Basilicata, sempre più al centro del panorama politico regionale e nazionale.

Sarà questo un appuntamento che vedrà arrivare in Abruzzo ragazze e ragazzi da tutta Italia, per tre giornate di confronto e dibattito sui principali temi che riguardano il nostro Paese e particolare attenzione sarà riservata proprio ai giovani della nostra regione che interverranno nel corso dei diversi panel in programma. Un’occasione importante, quindi, per portare all’interno del dibattito nazionale anche il punto di vista dei giovani lucani sulle grandi sfide economiche, sociali e territoriali che attendono l’Italia.

Soddisfatto il Segretario Regionale di Forza Italia Giovani Basilicata Simone Pierro che afferma: «Dal programma della festa di Forza Italia Giovani emerge la chiara volontà del nostro Segretario Nazionale Simone Leoni, che ringrazio per la dedizione e per l’indirizzo che sta dando al giovanile, di mettere sempre più al centro le ragazze e i ragazzi di Forza Italia, innamorati del futuro (come rimarca lo slogan di quest’anno) ma con la voglia e la determinazione di incidere sempre più nel presente.

Anche quest’anno la Basilicata non farà mancare il proprio contributo al nostro partito e al nostro movimento giovanile, non soltanto in termini di presenza ma anche e soprattutto in termini di idee e di proposte.

La nostra numerosa delegazione di oltre 30 giovani dimostra che in Basilicata il movimento giovanile è vivo e ben radicato, grazie ai meriti di una squadra di militanti e dirigenti che incessantemente lavora sui territori per la crescita del partito e per il bene della comunità. Se ad Azzurra Libertà lo spazio riservato a noi lucani sarà massimo è proprio grazie al contributo che ogni iscritto di Forza Italia Giovani Basilicata sta dando.

Per questo, il mio ringraziamento più sentito va ai miei colleghi della Segreteria Regionale del giovanile azzurro lucano e alla nostra Roberta Taddei, che dalla Segreteria Nazionale di Forza Italia Giovani lavora con instancabile impegno mettendo sempre la Basilicata al primo posto.»

Roberta Taddei, componente della Segreteria Nazionale di Forza Italia Giovani e Responsabile Nazionale Rapporti Esterni, dichiara: «Oltre 1.200 giovani da tutta Italia a Montesilvano sono la dimostrazione più concreta che c’è una generazione che ha voglia di partecipare, di confrontarsi e soprattutto di incidere. Azzurra Libertà non è soltanto una festa: è il luogo nel quale mettiamo in campo le nostre idee per il futuro del Paese.

Ringrazio il nostro Segretario Nazionale Simone Leoni e tutta la Segreteria Nazionale di Forza Italia Giovani per il grandissimo lavoro che stiamo portando avanti insieme. Abbiamo costruito un programma ambizioso, con personalità di primo piano e panel dedicati alle grandi questioni che interessano la nostra generazione. Vogliamo parlare di futuro senza slogan, avanzando proposte concrete e rivendicando con forza la nostra identità: lavoriamo per un centrodestra moderno, liberale, europeo, capace di parlare alle nuove generazioni e di offrire loro più libertà, più opportunità e gli strumenti per costruire il proprio futuro.

E sono particolarmente orgogliosa che la Basilicata arrivi a questo appuntamento con oltre 30 ragazzi. È il risultato di un lavoro quotidiano sui territori, per il quale ringrazio Simone Pierro e tutta la squadra regionale. Da lucana e da componente della Segreteria Nazionale, continuerò a fare la mia parte perché le idee, le energie e le istanze della nostra terra trovino sempre più spazio nel dibattito nazionale. La Basilicata ha giovani che hanno voglia di esserci, e noi abbiamo il dovere di dare loro voce e spazio.»

La partecipazione ad “Azzurra Libertà” rappresenta un ulteriore momento di crescita per il movimento giovanile lucano, che intende continuare a mettere al centro giovani, territorio, lavoro, sviluppo e futuro della Basilicata, contribuendo alla costruzione di una proposta politica liberale e popolare.