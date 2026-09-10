CSV Basilicata, riparte la campagna di ascolto del volontariato

Riparte domani, 11 settembre alle ore 17.00, presso la sede del Csv Basilicata in via Sicilia a Potenza, la campagna di ascolto promossa dal Centro di Servizio per il Volontariato della Basilicata in preparazione della programmazione delle attività per l’anno 2027.

Il primo appuntamento sarà dedicato alle associazioni di protezione civile, convocate per un momento di confronto finalizzato a raccogliere esigenze, proposte e priorità provenienti direttamente dal territorio.

Il percorso proseguirà con una serie di incontri territoriali già programmati: il 17 settembre a Potenza, per l’area del Potentino; il 18 settembre a Lauria, per la zona sud della Basilicata; il 21 settembre a Matera, presso la sede del Csv; il 23 settembre a Policoro; il 29 settembre a Grassano e il 1° ottobre a Rionero in Vulture, per l’area del Vulture.

A questi appuntamenti seguiranno ulteriori momenti di confronto dedicati alle associazioni operanti nelle aree del Bradano, del Melandro e della Collina Materana.

L’obiettivo è definire in maniera sempre più puntuale i bisogni del mondo del volontariato lucano, al quale il Csv Basilicata garantisce servizi, accompagnamento e supporto nelle attività quotidiane, con particolare attenzione agli interventi rivolti alle fasce più fragili della popolazione.

“La programmazione delle attività – dichiara Giannino Romaniello, presidente del Csv Basilicata – non può essere decisa dall’alto né può prescindere da una conoscenza concreta e aggiornata dei bisogni delle persone e delle comunità.

Per questo riteniamo fondamentale ascoltare direttamente le associazioni, che rappresentano un presidio indispensabile nei nostri territori”.

Il volontariato lucano svolge infatti un ruolo centrale nella costruzione di reti sociali, nella promozione di momenti di aggregazione e nel contrasto all’isolamento, soprattutto nei piccoli comuni, dove spesso cittadini e famiglie devono fare i conti con una ridotta disponibilità di servizi essenziali.

“In Basilicata – prosegue Romaniello – operano oltre 1.200 associazioni, con il coinvolgimento di circa 50.000 volontari.

È una realtà che la Regione e gli enti locali devono ascoltare con maggiore continuità e sostenere attraverso politiche adeguate, anche perché in molti casi il volontariato interviene laddove il sistema pubblico incontra difficoltà nel garantire risposte sufficienti”.

Secondo il presidente del Csv Basilicata, è quindi necessario rafforzare gli strumenti di partecipazione e il sostegno alle politiche sociali.

“Occorre incrementare le risorse destinate alle politiche sociali nel bilancio regionale e strutturare in maniera più efficace gli strumenti di partecipazione.

Co-programmazione e co-progettazione devono diventare assi portanti del rapporto tra istituzioni e Terzo settore, affinché le scelte pubbliche possano nascere da un confronto reale con chi opera quotidianamente nelle comunità”.

La campagna di ascolto del Csv Basilicata rappresenta dunque un passaggio centrale per costruire una programmazione 2027 più aderente alle esigenze dei territori e capace di valorizzare pienamente il contributo delle organizzazioni di volontariato lucane.