OSM – CRESCENDO quinta stagione concertistica autunno inverno 2026 dell’ORCHESTRA SINFONICA DI MATERA

La quinta stagione concertistica dal 12 settembre al 30 dicembre 2026 all’Auditorium “Raffaele Gervasio”: nove appuntamenti tra grande repertorio, giovani talenti, interpreti internazionali e nuove produzioni. Tutti under 35 i musicisti dell’OSM.

Si parte il 12 settembre con “Giovani Talenti – Mozart 270”, fuori abbonamento a 2 euro. Il 24 settembre l’inaugurazione con Donato Renzetti e Giovanni Andrea Zanon: poche settimane dopo il Maestro sarà sul podio del Teatro La Fenice di Venezia per l’apertura della stagione lirica 2026/2027.

Abbonamento ai nove concerti a 70 euro, ridotto studenti a 35 euro. Il 12 settembre, dalle ore 19, sarà possibile acquistarlo direttamente nel foyer dell’Auditorium “Raffaele Gervasio”. Info e biglietti su orchestrasinfonicamatera.it

Si intitola “Crescendo” la quinta stagione concertistica dell’Orchestra Sinfonica di Matera: un titolo che nasce dal linguaggio musicale e diventa metafora del percorso di crescita di un’orchestra arrivata al suo quinto anno di attività, sempre più protagonista della vita culturale della città e del territorio.

Dal 12 settembre al 30 dicembre 2026, l’Auditorium “Raffaele Gervasio” di Matera ospiterà una stagione di nove concerti in abbonamento e un concerto di presentazione con biglietto di 2 euro, costruita intorno a grandi pagine del repertorio sinfonico, giovani talenti, interpreti di prestigio, contaminazioni tra linguaggi e progetti dedicati anche alle nuove generazioni.

Ma “Crescendo” racconta soprattutto una scelta precisa: investire sui giovani e sul futuro della musica. Gli orchestrali dell’Orchestra Sinfonica di Matera sono infatti tutti professionisti under 35, un elemento che caratterizza fortemente l’identità dell’OSM e che trova nella quinta stagione una nuova occasione di valorizzazione.

L’Orchestra sarà presentata al pubblico sabato 12 settembre alle ore 20.30, con Giovani Talenti – Mozart 270, concerto fuori abbonamento al costo simbolico di 2 euro. Sul palco il clarinettista Luca Tonolli, con l’Orchestra Sinfonica di Matera diretta da Domenico Longo, per un programma che propone il Concerto per clarinetto in La maggiore K 622 di Wolfgang Amadeus Mozart e la Sinfonia n. 5 in Si bemolle maggiore di Franz Schubert.

La serata del 12 settembre sarà anche l’occasione per aprire ufficialmente la campagna abbonamenti: a partire dalle ore 19, nel foyer dell’Auditorium Raffaele Gervasio, sarà possibile acquistare l’abbonamento alla quinta stagione.

Il 24 settembre il concerto inaugurale con Donato Renzetti

La stagione “Crescendo” prosegue giovedì 24 settembre alle ore 20.30 con il concerto: La grande musica sinfonica. Sul podio dell’Orchestra Sinfonica di Matera salirà Donato Renzetti, uno dei più autorevoli direttori italiani, insieme al virtuoso del violino Giovanni Andrea Zanon, in un programma interamente dedicato a Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Un appuntamento di particolare prestigio per l’Orchestra Sinfonica di Matera, anche alla luce del successivo impegno veneziano del Maestro Renzetti: il 13 novembre 2026 sarà infatti lui a dirigere l’opera con cui il Teatro La Fenice inaugurerà la stagione lirica 2026/2027.

La presenza di Renzetti a Matera rappresenta dunque un ulteriore riconoscimento del percorso compiuto dall’Orchestra e della qualità artistica raggiunta in questi primi cinque anni.

Il cartellone prosegue il 14 ottobre con L’oboe tra il classico e il romantico, protagonista l’oboista Luca Vignali, con la direzione di Teresa Laera.

Il 24 ottobre, in collaborazione con la Fondazione Matera-Basilicata 2019, sarà la volta di Longitudini trasversali – Itinerari attraverso il Mare di Mezzo, su testi di Rosalia Stellacci, con Matteo Belli, Badria Razem e la direzione di Fabrizio Festa.

Il 7 novembre, Da Casella all’antica a Stravinsky vedrà protagonista il pianista Andrea Di Cecca, con la direzione di Pasquale Corrado e musiche di Alfredo Casella e Igor’ Fëdorovič Stravinskij.

Il 20 novembre sarà dedicato al Premio Paganini 2025 – Mozart 270, con il violinista Azhoe Zang e la direzione di Massimiliano Caldi.

Ancora una collaborazione con la Fondazione Matera-Basilicata 2019 il 27 novembre, con Histoire du soldat – L’opera di un profugo sul tema dell’essere profughi, interpretata dal musicattore Luigi Maio, con i solisti dell’Orchestra Sinfonica di Matera e la direzione di Saverio Vizziello.

Il 5 dicembre, La concertante – Mozart 270 porterà sul palco Riccardo Zamuner al violino e Anna Serova alla viola, con la direzione di Davide Massiglia

Il 20 dicembre sarà la volta di Christmas Night, concerto sinfonico con Martina Tragni, Stefano Colucci e Gaetano Tarulli, diretto da Vittorio Pasquale, con composizioni e arrangiamenti originali dello stesso direttore e una prima esecuzione assoluta commissionata dall’Orchestra Sinfonica di Matera.

La stagione si chiuderà il 30 dicembre con Dramma, amore e libertà: Verdi a 125 anni dalla morte, con il soprano Clementina Regina, il tenore Giulio Pelligra e la direzione di Manuela Ranno, in un programma dedicato alle arie e alle sinfonie delle opere di Giuseppe Verdi.

Accanto alla stagione in abbonamento, dal 25 al 28 novembre sono inoltre previsti i Concerti per le scuole.

Dichiarazione Racamato: “Crescendo racconta il nostro percorso e il nostro futuro”

«Crescendo è una parola musicale, ma è soprattutto la fotografia del percorso che l’Orchestra Sinfonica di Matera sta compiendo – sottolinea la presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera, Gianna Racamato –.

Siamo arrivati alla quinta stagione e questo significa avere costruito, anno dopo anno, una realtà sempre più solida, riconoscibile e capace di confrontarsi con interpreti e direttori di assoluto prestigio.

Il fatto che i nostri orchestrali siano tutti professionisti under 35 rappresenta per noi un motivo di particolare orgoglio. Significa investire concretamente sui giovani musicisti e creare in Basilicata un luogo nel quale talento, professionalità e formazione possano trasformarsi in un progetto artistico stabile. “Crescendo” guarda quindi al futuro senza dimenticare la strada già percorsA.

La stagione che presentiamo – aggiunge Racamato – vuole essere un appuntamento con la grande musica, ma anche un momento di incontro con il pubblico, con i giovani, con le scuole e con il territorio. L’Orchestra cresce insieme alla sua comunità e questa quinta stagione vuole consolidare ancora di più questo rapporto».

Dichiarazione Vizziello: “Una stagione che racconta la maturità raggiunta dall’Orchestra”

«“Crescendo” è il titolo più naturale per questa quinta stagione – afferma il direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica di Matera, Saverio Vizziello –.

Nel linguaggio musicale indica un progressivo aumento dell’intensità, ma per noi rappresenta anche una crescita artistica che, stagione dopo stagione, diventa sempre più evidente.

Abbiamo costruito un programma nel quale convivono il grande repertorio sinfonico, la valorizzazione dei giovani interpreti, la musica contemporanea e progetti capaci di affrontare anche temi del nostro tempo.

Da Mozart a Mendelssohn, da Beethoven a Stravinskij, fino alle nuove produzioni, il pubblico sarà accompagnato in un percorso che non vuole essere una semplice successione di concerti, ma un vero racconto musicale. L’apertura con Donato Renzetti – conclude Vizziello – è un segnale importante.

Poter avere sul podio dell’OSM un Maestro che poche settimane dopo sarà chiamato a inaugurare la stagione lirica del Teatro La Fenice di Venezia è motivo di grande soddisfazione e conferma il livello di attenzione che l’Orchestra sta conquistando.

Ma il nostro orgoglio più grande resta quello di una compagine composta da giovani professionisti under 35, che rappresentano il presente e il futuro dell’Orchestra Sinfonica di Matera».