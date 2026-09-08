Treni regionali, conferenza stampa a Potenza

La nuova programmazione dell’offerta ferroviaria lucana sarà presentata venerdì 11 settembre, alle ore 10:00, durante una conferenza stampa presso la Direzione Infrastrutture della Regione Basilicata, in corso Garibaldi a Potenza.

Saranno illustrati i servizi previsti, l’organizzazione dei collegamenti, il materiale rotabile impiegato e gli interventi predisposti per ampliare le possibilità di viaggio e migliorare l’integrazione della Basilicata con la rete ferroviaria interregionale e nazionale.

Interverranno il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, il direttore generale Nino Altomonte e il direttore regionale Trenitalia Puglia e Basilicata, Antonio Tresca.

Gli organi di informazione sono invitati a partecipare.