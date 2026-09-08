Sabato 12 settembre 2026 a Francavilla in Sinni: una giornata di solidarietà, prevenzione e diritti per la Basilicata

Sabato 12 settembre una giornata simbolo di solidarietà e informazione scientifica: al mattino la “Camminata in rosa” per la Race for the Cure con ricavato devoluto a Komen Italia, al pomeriggio il convegno sulla Terapia del Dolore e la Legge 38/2010. Già quasi 90 le adesioni da tutta la valle e dal Pollino.

FRANCAVILLA IN SINNI (PZ) – Un unico grande abbraccio che oltrepassa i confini comunali per trasformarsi in una voce sola: quella della prevenzione, della vicinanza e del diritto alla cura.

Sabato 12 settembre Francavilla in Sinni si farà promotrice di una giornata di straordinario valore

sociale e umano, pensata per sensibilizzare l’intero territorio e costruire una comunità sempre più consapevole, solidale e attenta alla salute.

A testimonianza di quanto questo messaggio sia sentito, la risposta delle persone sta già dimostrando una partecipazione commovente: sono quasi 90 gli iscritti al momento di ogni età pronti a scendere in piazza, arrivati non solo da Francavilla, ma da Senise, Terranova del Pollino, San Costantino Albanese, Teana, Episcopia, Rivello, Lauria, Chiaromonte, Colobraro, San Severino Lucano e da numerosi altri paesi vicini.

Il cuore pulsante della mattinata sarà la “Camminata in rosa della salute”, inserita nel circuito

uﬃciale della Race for the Cure 2026.

Un appuntamento ideato per lanciare un segnale forte: la lotta contro il tumore del seno si vince insieme.

L’intero ricavato delle iscrizioni sarà infatti devoluto alla Fondazione Komen Italia, a sostegno dei progetti nazionali e regionali per la ricerca e la tutela della salute femminile.

La Pro Loco di Francavilla in Sinni ha voluto fortemente questo momento per chiamare a raccolta tutte le comunità lucane, trasformando ogni passo in un gesto concreto di vicinanza e speranza per le donne che aﬀrontano la malattia.

La giornata proseguirà nel pomeriggio mantenendo altissimo l’impegno verso la dignità della persona e della cura. Presso la Sala Multimediale si terrà un importante incontro di approfondimento dedicato alla Terapia del Dolore e all’applicazione della Legge 38 del 2010, organizzato nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Cento Città Contro il Dolore” insieme alla Fondazione ISAL.

L’evento vedrà la partecipazione del Dr. Antonio Giardina, uno dei massimi esperti regionali, e oﬀrirà ai cittadini un’occasione fondamentale per conoscere i propri diritti e le opportunità terapeutiche per il sollievo dalla soﬀerenza.