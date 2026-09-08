Presidente Bardi sulla prestigiosa nomina del gen. Castello

Il Presidente della Regione, Vito Bardi, esprime il suo compiacimento per la prestigiosa nomina del Generale di Corpo d’Armata Rosario Castello alla guida del Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden” di Napoli, vertice operativo che coordina le attività per le Regioni Campania, Puglia, Abruzzo, Molise e Basilicata.

“Desidero rivolgere i miei migliori auguri al Generale Rosario Castello per questo incarico di vertice. Si tratta – dice Bardi – di un riconoscimento meritato che premia un percorso istituzionale di altissimo profilo, caratterizzato da un’eccezionale competenza e da un senso del dovere esemplare.

La nostra comunità conserva un ricordo vivido e profondo del periodo in cui il Generale ha diretto la Legione Carabinieri Basilicata tra il 2018 e il 2020. In quella fase ho avuto modo di condividerne lo spirito di collaborazione e l’attenzione concreta verso le esigenze di sicurezza della cittadinanza lucana.

Un’impronta forte e un’attenzione al territorio che continuano a rappresentare un solido punto di riferimento.

A nome della Giunta regionale e di tutti i cittadini della Basilicata auguro al Generale Castello un proficuo lavoro al vertice del Comando ‘Ogaden’, con la certezza che saprà condurre questa importante realtà interregionale con la consueta incisività e rettitudine.

L’auspicio – conclude Bardi – è di poterlo accogliere presto in Regione per rinnovare personalmente questo vincolo di stima”.