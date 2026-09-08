Nuovo premio per il poeta orsarese Michele Di Domenico

ORSARA DI PUGLIA (Fg) – Nel 2026, le sue poesie hanno fatto il giro d’Italia, ottenendo sei prestigiosi riconoscimenti: Michele Di Domenico, scrittore e poeta orsarese, si è classificato al secondo posto al Concorso Nazionale di Poesia “Città di Ascoli Satriano” 2026.

“È un piacere ed è motivo di orgoglio congratularmi con questo nostro concittadino che valorizza la tradizione letteraria e culturale di Orsara di Puglia”, ha dichiarato il sindaco Mario Simonelli. “A lui vanno i miei complimenti e l’augurio di nuove e importanti soddisfazioni”.

Michele Di Domenico è nato e vive a Orsara di Puglia. Lettore appassionato, ama la musica, la fotografia, l’informatica e lo sport. Alcuni anni fa, è stato assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili di Orsara di Puglia.

Ha lavorato come dipendente comunale e ha tenuto corsi di “Alfabetizzazione di Informatica” all’Università della Terza Età.

Di Domenico ha iniziato il suo percorso di scrittore e poeta a fine settembre 2019 e nel gennaio 2020 ha pubblicato la sua prima raccolta di poesie “Per strade incerte ad inseguire un sogno” in self-publishing con Amazon e, nel giugno 2021, la seconda silloge poetica “Di luna e di stelle” con la casa editrice Dragonfly Edizioni.

La terza raccolta s’intitola “Luna e altre storie”, pubblicata con Nona Edizioni e presentata al Salone del Libro di Torino nel 2023. “Pensieri tra le dita” è la sua raccolta di poesie più recente, anch’essa edita da Nona Edizioni.

Il titolo dell’ultima silloge poetica suggerisce un movimento: il gesto quasi involontario di chi si lascia attraversare dalle emozioni e dalle riflessioni, donandole poi alla pagina con l’autenticità di chi scrive per necessità, per impulso vitale.