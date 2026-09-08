L’Esercito protagonista in Basilicata

Proseguono gli eventi e le iniziative di orientamento a favore dei giovani lucani

Nei giorni scorsi, il Comando Militare Esercito “Basilicata” ha condotto, in diverse località turistiche lucane, una serie di eventi volti a promuovere le opportunità di carriera nell’Esercito e a testimoniare l’impegno quotidiano dei militari per garantire la sicurezza e difesa dei cittadini.

L’iniziativa, partita il 28 giugno da Scanzano Jonico (MT), nell’ambito della Gara agonistica interregionale di nuoto “Trofeo delle Regioni”, è proseguita durante i mesi estivi raggiungendo il “Novasiri Village” di Novasiri (MT), la Bomber Cup a Policoro (MT), le attrazioni turistiche “Volo dell’Angelo” e “Slittovia” a Castelmezzano e Pietrapertosa (PZ), e si è conclusa al Parco acquatico “Acquazzurra” a Metaponto (MT).

Per l’intera durata del tour, il personale dell’Esercito ha fornito ai numerosi giovani interessati, tutte le informazioni sui percorsi di carriera militari.

Sono stati, infatti, illustrati i requisiti di accesso ai concorsi e le prove di selezione fornendo così, agli aspiranti candidati, un quadro chiaro ed esaustivo sulle opportunità offerte dall’Esercito.

Le attività promozionali proseguiranno nei prossimi mesi con ulteriori eventi regionali dedicati ai giovani lucani.