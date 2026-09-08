“Il sogno di Mohammed”, a Matera la storia vera di un pallone capace di unire Napoli e Gaza

Una storia di sport, amicizia e solidarietà, capace di costruire un ponte tra bambini distanti migliaia di chilometri attraverso un pallone.

Venerdì 11 settembre, alle ore 18.30, il TAM Tower Art Museum di Matera ospiterà la presentazione del libro di Cristiana Pulcinelli “Il sogno di Mohammed. La storia vera di un’amicizia sportiva tra Napoli e Gaza”, pubblicato da Piemme nella collana Il Battello a Vapore.

L’iniziativa è promossa da Uisp Matera Aps, TAM Tower Art Museum, Matera Sport Film Festival e Sanabel Aps, in collaborazione con la Fondazione Matera Basilicata 2019 nell’ambito di Matera 2026, Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo, e nasce dalla volontà di utilizzare ancora una volta il linguaggio universale dello sport come occasione di incontro, conoscenza e riflessione.

Il libro di Pulcinelli, rivolto in particolare ai più giovani, prende spunto da una storia vera nata dall’incontro a distanza tra lo Spartak San Gennaro, scuola calcio popolare e gratuita di Napoli, e l’Al Haddaf Academy Team di Gaza.

Un rapporto costruito attraverso il calcio e lo scambio tra bambini che vivono realtà profondamente diverse, ma condividono la stessa passione e lo stesso desiderio di poter continuare a giocare.

Da questa esperienza nasce un racconto nel quale il pallone diventa molto più di un gioco: un mezzo capace di creare relazioni, accorciare le distanze e restituire uno spazio di normalità e speranza anche a chi vive le conseguenze della guerra.

A dialogare con l’autrice Cristiana Pulcinelli sarà anche Alessandro Ventura, allenatore dello Spartak San Gennaro e autore della prefazione del libro, mentre da Gaza interverrà in collegamento l’Al Haddaf Team.

A introdurre e moderare l’incontro sarà il giornalista di Fanpage.it Antonio Musella, autore di “Le barbarie e noi – Ed. Mar dei Sargassi”.

Alla presentazione sarà legato anche l’impegno di Sanabel – “spighe di grano” in arabo – organizzazione nazionale con sede a Matera che promuove un progetto di amicizia e solidarietà con le persone autistiche, neurodivergenti e con disabilità nella Striscia di Gaza.

Un impegno che si intreccia con il significato dell’appuntamento materano: partire dalle persone, e in particolare dai più piccoli e fragili, per costruire relazioni capaci di superare confini e distanze.

Dopo l’appuntamento di Matera, il racconto de “Il sogno di Mohammed” farà tappa anche a Miglionico. Sabato 12 settembre, alle ore 18, il libro sarà presentato al Castello del Malconsiglio, con il patrocinio del Comune di Miglionico.

L’iniziativa è promossa da Book Club Miglionico, Miglionico Calcio, Atletico Pomarico e Sanabel Aps. Anche in questa occasione Antonio Musella introdurrà e modererà l’incontro, al quale parteciperanno Cristiana Pulcinelli e Alessandro Ventura dello Spartak San Gennaro, con l’Al Haddaf Team in collegamento da Gaza.

«Abbiamo voluto portare a Matera questa storia perché racconta in maniera straordinariamente concreta ciò che per la Uisp significa sport sociale – dichiara Michele Di Gioia, presidente di Uisp Matera –.

Un pallone può diventare uno strumento di relazione, inclusione e solidarietà e restituire ai bambini, anche nelle condizioni più difficili, uno spazio nel quale continuare a giocare e a immaginare il futuro.

“Il sogno di Mohammed” ci ricorda che lo sport può parlare un linguaggio universale e costruire ponti anche dove tutto sembra dividerci. Per questo vogliamo che l’incontro sia anche un momento di partecipazione e di riflessione aperto alla città».