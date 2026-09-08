Basilicata protagonista ai TheFork Awards 2026: Baccanti di Matera tra le nuove eccellenze della ristorazione italiana

La Basilicata entra nella rosa delle realtà più interessanti della ristorazione italiana contemporanea. È Baccanti di Matera l’indirizzo lucano inserito tra i 48 ristoranti candidati ai TheFork Awards 2026, il riconoscimento promosso da TheFork insieme a Identità Golose per celebrare le aperture più significative e le nuove gestioni che si sono distinte nel corso dell’anno.

Giunto all’ottava edizione, il premio punta i riflettori sui locali che stanno contribuendo a ridisegnare il panorama gastronomico nazionale. A individuare i candidati è stata una commissione composta da 74 chef di rilievo internazionale, chiamati a indicare le insegne considerate più interessanti e promettenti.

Una ristorazione italiana sempre più diversificata

La selezione di quest’anno restituisce una fotografia articolata del settore. Il fine dining continua a occupare un posto di rilievo, ma accanto all’alta cucina tradizionale trovano sempre più spazio proposte informali e contemporanee.

Osterie dal carattere moderno, bistrot, locali che uniscono cucina e mixology, format dedicati alla carne e al vino e pizzerie di ricerca testimoniano un cambiamento nelle abitudini del pubblico. A fare la differenza non è più soltanto ciò che arriva nel piatto, ma l’insieme dell’esperienza: ambiente, racconto, rapporto con il territorio, riconoscibilità della proposta e attenzione alla sostenibilità.

In questo scenario si inserisce Baccanti, ristorante di Matera guidato dal patron Sergio Guanti e dallo chef Nicola Popolizio, indicato per il premio dallo chef Vitantonio Lombardo.

La cucina del locale lucano nasce dal rapporto con il territorio e dalla volontà di valorizzarne prodotti, tradizioni e identità attraverso un linguaggio attuale. Una filosofia che trova terreno fertile proprio a Matera, destinazione turistica di forte richiamo e ormai consolidata anche sul fronte dell’offerta gastronomica.

Matera, cultura e gastronomia si incontrano

Negli ultimi anni Matera ha saputo affiancare alla propria straordinaria eredità culturale una proposta gastronomica sempre più qualificata. I visitatori che raggiungono la città non cercano soltanto monumenti e paesaggi, ma anche esperienze capaci di raccontare il territorio attraverso la cucina.

Baccanti si colloca all’interno di questa evoluzione, proponendo una lettura contemporanea della tradizione lucana e rivolgendosi tanto alla clientela del posto quanto a un pubblico nazionale e internazionale.

TheFork Awards 2026: la candidatura lucana

Basilicata – 1 ristorante selezionato

Baccanti – Matera

Patron: Sergio Guanti

Chef: Nicola Popolizio

Candidato su segnalazione di Vitantonio Lombardo.

A sostegno delle attività selezionate, TheFork metterà inoltre a disposizione di tutti i ristoranti nominati un anno di utilizzo gratuito di TheFork Manager, il software gestionale dedicato ai ristoratori.

Il voto del pubblico e la serata finale a Milano

Dopo la selezione degli chef, la parola passa ora agli utenti. Fino al 20 settembre sarà infatti possibile esprimere la propria preferenza attraverso il sito ufficiale di TheFork. Il voto consentirà inoltre di partecipare all’estrazione che mette in palio la possibilità di assistere alla cerimonia conclusiva.

L’appuntamento è fissato per 27 ottobre a Milano, negli spazi del Teatro Lirico Giorgio Gaber. A condurre la serata sarà l’imprenditrice e presentatrice Cristina Parodi.

La cena sarà affidata a una squadra di grandi nomi della cucina italiana: protagonisti della serata saranno i Fratelli Cerea, Giancarlo Perbellini e Riccardo Monco, chiamati a firmare una cena placée all’insegna dell’alta gastronomia.

Tra i momenti più attesi ci sarà l’assegnazione del People’s Choice Award, il riconoscimento determinato dalle preferenze del pubblico. Non mancheranno inoltre altri premi dedicati a specifiche realtà e personalità del settore.

Torna anche il Creators’ Choice Award

Per il quinto anno consecutivo sarà assegnato anche il Creators’ Choice Award, affidato a una giuria composta da content creator appartenenti a RealBites, business unit di Realize Networks dedicata alla creator economy nel settore food italiano.

A comporre la giuria dell’edizione 2026 saranno Marco Meschini, Pizzalabo, Elena Spisni e il duo Moodly Food.

Il progetto può contare inoltre sulla collaborazione di alcune delle principali organizzazioni professionali del comparto, tra cui Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto, APCI – Associazione Professionale Cuochi Italiani e Le Soste.

Sul fronte delle partnership, l’edizione 2026 vede il coinvolgimento di AEG, Daygum, Electrolux Professional e HostMilano come sponsor. Ferrari, Surgiva, Enterprise Hotel e Castello del Terriccio partecipano invece come partner tecnici. Il sistema di collaborazioni è completato dai media partner RealBites e FoodMinds.

Spazio ai giovani chef

Uno dei temi centrali dell’iniziativa riguarda anche il ricambio generazionale. Gli Ambasciatori del Gusto assegneranno infatti il premio speciale “New Generation”, pensato per valorizzare i giovani professionisti della cucina.

Gli chef che riceveranno il riconoscimento avranno la possibilità di entrare nell’Associazione per due anni, creando occasioni di confronto e relazione con chef, professionisti e aziende di respiro internazionale.

Anche APCI – Associazione Professionale Cuochi Italiani ha previsto un sostegno concreto per i vincitori: a tutti i premiati sarà garantito un anno di iscrizione gratuita all’associazione.

La candidatura di Baccanti porta così Matera e la Basilicata al centro di una delle principali vetrine dedicate alla nuova ristorazione italiana, confermando la crescente attenzione verso una cucina capace di unire territorio, ricerca e contemporaneità.