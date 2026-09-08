Ago, filo e tanta stoffa: Rosanna ‘cuce’ il Medioevo da 40 anni a Pietramontecorvino

PIETRAMONTECORVINO (FG) – Ago, filo, metri di stoffa e tessuti di tutti i colori, tanto studio e altrettanta passione: Rosanna Scibinico, da 39 anni, è la costumista, la donna che cuce, confeziona, rammenda e ripara i costumi medievali di “Suoni, sapori, colori di Terravecchia”, la manifestazione che ogni settembre, da quasi quarant’anni, fa tornare Pietramontecorvino ai fasti e alle suggestioni del Medioevo.

È una storia nella storia la sua. “Si può dire che abbia intessuto l’anima di questa straordinaria manifestazione”, dichiara Alessia Tedesco, presidente della Proloco di cui la costumista di SSCT è parte integrante e punto di riferimento. Rosanna è nata a Pietramontecorvino nel 1953.

È una sarta fin da quando era giovanissima, confeziona e crea abiti ancora oggi. Ha confezionato tutti gli abiti del corteo storico, compresi accessori, dettagli e ricami minuziosi, e partendo sempre da uno studio e dalla consulenza storica dell’amico e storico locale Raffaele Iannantuono.

Come accade da 39 anni, anche nei prossimi giorni, ci saranno la cura e la maestrìa di Rosanna nei grandi cortei storici e nelle rievocazioni che dal 10 al 13 settembre andranno a caratterizzare Pietramontecorvino.

LA NOVITÀ. Sabato 12 e domenica 12 settembre, anche i visitatori avranno la possibilità di indossare abiti medievali e di sfilare assieme a dame, cavalieri, nobili, chierici e soldati per le vie del paese.

Potranno chiederlo all’organizzazione e, con un piccolo contributo, verranno messi a loro disposizione un abito medievale e una stanza per indossarlo. E ci sarà proprio Rosanna Scibinico ad assisterli.

IL FESTIVAL. Intanto, sta per terminare il conto alla rovescia per l’inizio delle quattro giornate medievali. Giovedì 10 settembre, infatti, avrà inizio il Festival Internazionale dei Templari. Si terrà nel Palazzo Ducale di Pietramontecorvino. La prima giornata, giovedì 10 settembre, inizierà con un’escursione storico-naturalistica su “I Cammini del Tempio – La via dell’acqua”.

Alle 18, l’apertura delle porte del borgo medievale verrà annunciata con uno spettacolo di musici e sbandieratori. Alle 18.30, nella Chiesa Badiale, la Lectio Magistralis di Simonetta Cerrini su “La Passione dei Templari”.

Dalle ore 21, la cena medievale presso “La Locanda del Borgo”. A partire dalle 22.30, nella Chiesa Badiale, il “Concerto al buio” per pianoforte e violino con musiche inedite del Maestro Franco De Feo e Nunzio Balestrieri.

Venerdì 11 settembre, la giornata sarà aperta alle 10 dalle visite guidate nel quartiere medievale di Terravecchia. Alle 18.30, la tavola rotonda su “I Templari, Francesco, la Puglia e la Capitanata” moderata da Simonetta Cerrini, con i video-contributi di Alessandro Barbero e Franco Cardini, mentre alla tavola rotonda in presenza interverranno ricercatrici, docenti e studiosi delle università di Bologna, Foggia e del Salento.

SUONI, SAPORI, COLORI DI TERRAVECCHIA. Sabato 12 e domenica 13 settembre, il Medioevo rivivrà grazie a performance, epiche battaglie, il palio dei quartieri e i sapori del tempo che fu nel percorso tra vie, archi e slarghi di Terravecchia. Il programma dettagliato, con gli orari del corteo e delle rievocazioni storiche e gli spettacoli è consultabile sulla pagina fb ufficiale https://www.facebook.com/pietramontecorvinoproloco.

Particolarmente suggestivo, sabato 12, a mezzanotte, il “Gran spettacolo di fuoco alla Torre Normanna” con “Il rogo del Cavaliere Templare”. Domenica 13, alle ore 17, la “Disfida del Borgo”: le tre porte del Borgo Antico si sfideranno attraverso una serie di giochi medievali per la conquista del palio.

Anche domenica, come nella prima delle due serate di “Suoni, Sapori, Colori di Terravecchia”, i sapori di un tempo saranno protagonisti con degustazioni lungo tutto l’itinerario medievale. Il Festival, che fa parte della Templars Heritage Route European Federation (ThREF), è prodotto da ATID, diretta da Gian Piero Alloisio, e dalla Proloco di Pietramontecorvino, in collaborazione con il Comune di Pietramontecorvino e col patrocinio dell’Università degli Studi di Foggia.