Matera celebra il centenario di Rocco Petrone

In occasione del centenario della nascita di Rocco Petrone (1926-2026), ingegnere della NASA e figura chiave del programma Apollo, il prossimo 8 settembre 2026 Piazza San Giovanni e la Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera ospiteranno l’evento istituzionale e scientifico intitolato “Da Rocco Petrone alla Luna”. L’iniziativa celebra il patrimonio storico e tecnologico legato all’esplorazione spaziale e il ruolo strategico della Basilicata nel settore aerospaziale.

La manifestazione si aprirà alle 17.30 presso la Casa delle Tecnologie Emergenti con l’inaugurazione della mostra “Dalla Terra alla Luna: l’eredità di Rocco Petrone e del programma Apollo”, affiancata da un’esposizione promossa dai Cluster regionali dell’Aerospazio, Automotive, Bioeconomia, Energia e dell’Industria Culturale e Creativa.

«L’obiettivo di questo progetto itinerante – afferma il presidente del Cluster Lucano dell’Aerospazio, Antonio Colangelo – è lanciare un messaggio chiaro, soprattutto ai giovani: in Basilicata ci sono opportunità concrete per lavorare, crescere e affermarsi.

La storia di Rocco Petrone è un modello d’ispirazione straordinario, ma oggi non serve andare in America per fare grandi cose. Grazie alle nostre eccellenze tecnologiche, dimostriamo che anche restando qui è possibile diventare leader nel mondo».

A partire dalle 18.00, in piazza San Giovanni, prenderà il via la cerimonia ufficiale con i saluti di benvenuto del sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, del presidente di Confindustria Basilicata, Francesco D’Alema e del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Seguiranno gli interventi istituzionali e le testimonianze di personalità del panorama scientifico e industriale, tra cui Mario Cospito, consigliere diplomatico per l’Aerospazio del MIMIT e commissario dell’ASI; Milena Lerario, CEO di e-GEOS e SVP della Geoinformation Line of Business di Telespazio; Luciano Guerriero, primo Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana; Pippo Bianco, già direttore del Centro di Geodesia Spaziale di Matera; Massimo Comparini, managing director della Divisione Spazio di Leonardo Spa, e Michele Busciolano, direttore Generale dell’’mministrazione Digitale della Regione Basilicata.

Il programma proseguirà con approfondimenti storico-scientifici a cura di Guido Masiello, docente dell’Università degli Studi della Basilicata, e Cosimo Marzo, responsabile del Centro Spaziale ASI “Giuseppe Colombo”.

Nel corso del pomeriggio verrà inoltre proiettato un cortometraggio dedicato a Rocco Petrone di Renato Cantore, seguito da una tavola rotonda con i presidenti dei Cluster regionali Antonio Colangelo, Antonio Braia, Domenico Lazazzera, Luigi Marsico e Raffaele Vitulli.

La fase dibattimentale si concluderà con il monologo “La Luna prima della Luna”, interpretato dall’attore Pio Baldinetti.

La serata si chiuderà alle 20.30 con il concerto dal vivo “The dark side of the moon”, della band La Compagnia dei Lupi con la partecipazione straordinaria del Laboratorio Corale del Liceo Musicale “W. Gropius” di Potenza.

L’intero evento sarà moderato dal giornalista Antonello Lombardi