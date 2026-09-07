IA nelle scuole: al via la formazione sperimentale

Prenderà il via il prossimo 10 settembre 2026 il percorso formativo sperimentale dedicato all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale realizzato in collaborazione con il Liceo Scientifico “G. Galilei” di Potenza e la Regione Basilicata, con il coinvolgimento del team digitale dell’istituto e dei referenti regionali.

L’iniziativa rientra nell’ambito del programma regionale legato alla rete di servizi di facilitazione digitale, “Digitale facile”, realizzato dall’Ufficio Transizione digitale, servizi informativi e comunicazione della Direzione Generale Amministrazione Digitale della Regione Basilicata, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, che ha lo scopo di accrescere le competenze digitali della cittadinanza e colmare il digital divide sul territorio.

Il percorso formativo punta ad accompagnare docenti e personale scolastico verso un utilizzo consapevole, efficace e innovativo delle tecnologie basate sull’IA, contribuendo alla costruzione di un modello formativo sperimentale destinato a diventare una buona pratica replicabile nelle altre istituzioni scolastiche del territorio regionale.

Il progetto si inserisce nel quadro delle linee guida ministeriali per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nella scuola e punta a favorire l’adozione di strumenti digitali avanzati a supporto della didattica, dell’organizzazione e dei processi amministrativi.

La parte didattica, curata dall’ingegnere Santo Maggio, sarà sviluppata attraverso due macrofasi. La prima, dedicata ai Fondamenti di Intelligenza Artificiale, prevede incontri plenari il 10 e 17 settembre e l’8 ottobre, accompagnati da laboratori pratici individuali e personalizzati che prenderanno avvio dal 14 settembre.

La seconda fase, dedicata all’Uso avanzato dell’Intelligenza Artificiale, si svolgerà tra novembre e dicembre con sessioni plenarie programmate il 12, 19 e 26 novembre e attività laboratoriali a partire dal 16 novembre, con conclusione prevista entro il 18 dicembre 2026.

L’avvio del corso rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di innovazione digitale sostenuto dalla Regione Basilicata, che continua a investire nella diffusione delle competenze tecnologiche e nella promozione di una cultura dell’innovazione capace di accompagnare cittadini, istituzioni e mondo della scuola verso le sfide della trasformazione digitale.