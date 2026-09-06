Presidente Bardi: identità collettiva e spiritualità a Viggiano
“La festa della Madonna del Sacro Monte di Viggiano rappresenta il cuore della tradizione, della spiritualità e della storia della nostra terra. Essere presenti a questo appuntamento è un atto di profonda partecipazione a un momento identitario che unisce l'intera Basilicata”.
“Tra le pietre antiche del monte e i sentieri c’è un popolo intero che si riconosce negli stessi passi.
La discesa della Madonna Nera dal Sacro Monte a Viggiano, rito storico e potente, chiama oggi a raccolta migliaia di lucani in un pellegrinaggio che va oltre la liturgia: è il riassunto a cielo aperto di un’identità collettiva, il luogo in cui una comunità riscopre da dove viene per capire dove vuole andare”.
E’ il commento del Presidente della Regione, Vito Bardi, che oggi partecipa alla solenne cerimonia.
“La festa della Madonna del Sacro Monte di Viggiano – sottolinea Bardi – rappresenta il cuore della tradizione, della spiritualità e della storia della nostra terra.
Essere presenti a questo appuntamento è un atto di profonda partecipazione a un momento identitario che unisce l’intera Basilicata.
L’abbraccio dei pellegrini, che giungono da ogni angolo della regione e da tutto il Mezzogiorno per accompagnare l’effigie della Patrona, ci ricorda la forza eccezionale delle nostre radici e il valore incomparabile della coesione sociale.
Lungo quel cammino che scende dalla montagna verso il centro abitato – conclude il Presidente – si rinnova ogni anno una promessa di solidarietà e di speranza, un patrimonio di valori che dobbiamo custodire con orgoglio e trasformare in energia quotidiana per costruire il futuro della nostra comunità”.