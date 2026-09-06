Policoro, furgone in fiamme vicino al commissariato: indagini sulla possibile origine dolosa

Un furgone è andato a fuoco nella notte a Policoro, in provincia di Matera. Il mezzo era parcheggiato a poca distanza dalla sede del commissariato di Polizia, nelle vicinanze del nuovo asilo nido attualmente in costruzione.

L’allarme è scattato nelle ore notturne e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare l’incendio e a mettere in sicurezza l’area.

Presenti anche i Carabinieri, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e stabilire le cause del rogo. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è anche quella di un’azione di natura dolosa, ma al momento non sono emersi elementi sufficienti per confermarla.

L’incendio si è verificato a poche ore dalla visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Policoro. La premier si era recata in Basilicata per esprimere la propria vicinanza alla popolazione colpita dal violento nubifragio del 3 settembre, che ha provocato ingenti danni nel territorio.

Gli investigatori stanno ora acquisendo eventuali immagini delle telecamere presenti nella zona e raccogliendo gli elementi utili a chiarire quanto accaduto e a verificare se l’incendio possa essere stato appiccato intenzionalmente.