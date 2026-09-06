Forza Italia Giovani Basilicata: Soddisfazione per l’intesa in vista del Congresso Regionale. Pierro: Sintesi di alto profilo con Bardi Segretario Regionale e Taddei Vice Segretario Regionale Vicario, profonda gratitudine al Ministro Casellati per lo straordinario lavoro svolto

«L’intesa raggiunta in vista del prossimo Congresso Regionale di Forza Italia in Basilicata segna un passaggio di grande maturità e compattezza per tutta la nostra comunità politica. A nome mio e di tutto il movimento giovanile che rappresento, esprimo la più viva soddisfazione per la candidatura unitaria di Vito Bardi a Segretario Regionale e di Vincenzo Taddei come Vice Segretario Regionale Vicario». Così, in una nota, Simone Pierro, Segretario Regionale di Forza Italia Giovani Basilicata. «Si tratta di una sintesi autorevole – prosegue Pierro – che assicura al partito una guida capace di coniugare l’azione di governo con una presenza viva e capillare in ogni singolo comune. Il Presidente Bardi e l’Onorevole Taddei rappresentano l’esperienza e la solidità necessarie per affrontare con slancio le sfide cruciali che attendono la Basilicata. Desidero poi rivolgere un ringraziamento particolarmente sentito, a nome di tutti i nostri ragazzi, al Ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati, per la vicinanza concreta che ha sempre riservato alla nostra terra e alla crescita del movimento giovanile. La sua autorevolezza alla guida del Coordinamento Regionale in questi anni ha dato lustro e forza alla Basilicata nei contesti nazionali, rappresentando per tutti noi un esempio costante di dedizione e ascolto dei territori. Forza Italia Giovani Basilicata – conclude Pierro – continuerà a fare la propria parte con rinnovata energia al fianco di Vito Bardi e Vincenzo Taddei, portando le idee e la determinazione delle nuove generazioni per rendere la nostra regione sempre più forte, competitiva e attrattiva, con la certezza che si vorrà riconoscere al movimento giovanile lucano un ruolo di primo piano nelle dinamiche interne del partito e nei luoghi decisionali, ruolo che ci spetta non soltanto per il significativo numero di under 38 tesserati in Basilicata, ma anche per la qualità delle ragazze e dei ragazzi che ogni giorno, con sacrificio e impegno, danno il massimo per Forza Italia e per Forza Italia Giovani.»